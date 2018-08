Temps libre – Les jeux de société, à la fois conviviaux et intemporels

Dans le cadre des grandes vacances, le « Salon des jeux de société » initié par l’AFT Andavamamba convie, chaque année, un public de tous âges à s’amuser tout en s’instruisant. Intuitif et ludique, ce genre de loisirs permet de redécouvrir son essence même.



Bien plus qu’un lieu de rencontres, de loisirs et de découvertes aussi. Le « Salon des jeux de société » égaye l’Alliance française d’Antananarivo (AFT) Andavamamba depuis plus de deux décennies maintenant. Pour sa 23e édition, l’événement s’étoffe ainsi de plus en plus afin de mieux divertir ses visiteurs, ainsi que tous ceux qui se plairont à s’adonner le temps d’un instant à un jeu, voire à tout un tournoi.

Du 6 au 19 août, le hall de l’AFT Andavamamba sera ainsi envahi par une flopée de joueurs de tous âges et de tous horizons. D’une grande diversité, le catalogue des jeux de société proposé promet de divertir les visiteurs du « Salon des jeux de société ». D’autant plus qu’au-delà des jeux traditionnels qui enchantent des générations de joueurs, des nouveautés restent continuellement à découvrir sur place. Ce salon est aussi l’occasion de revenir sur l’historique et l’essence même de ces jeux de société. Lesquels s’affirment à la fois comme ludiques, intuitifs et même éducatifs pour certains.

Des normes à suivre

Les jeux de société se distinguent par trois caractéristiques bien distinctes. D’abord un règlement ou des règles du jeu, qui sont plus ou moins complexes selon le jeu. Ensuite, un nombre de participants, au minimum deux et variable selon le jeu également, mais le plus souvent limité à quelques personnes, bien qu’il existe certains jeux avec des variantes pour jouer seul ou en groupe. Enfin, la nécessité, la plupart du temps, d’un ou plusieurs supports matériels. Tels qu’un tablier, souvent appelé « plateau », mais aussi des cartes, des aires de jeu, des dés, des pions ou même une feuille de papier et un stylo.

Diverses dénominations

Le terme « jeu de société » regroupe ainsi tous les jeux, non sportifs et non vidéo, rassemblant au moins deux joueurs. Mais ce terme est parfois employé à tort dans un sens plus restrictif pour désigner les jeux qui ne font pas partie des grands classiques. À savoir, les jeux d’échecs, le bridge ou des jeux qui n’appartiennent pas aux catégories connaissant un important développement, comme les jeux de guerre, les jeux de figurines, les jeux de rôle ou les jeux de cartes à collectionner. Pour tenter de lever les ambigüités liées au nom, plusieurs ludologues ont proposé d’autres dénominations pour la famille des jeux de société. Ainsi, ont été proposés jeu de règle et jeu de table.

Des mécanismes précis

Un jeu est souvent constitué de plusieurs mécanismes. Certains sites catégorisent ces mécanismes de façon à jauger leur importance relative dans le déroulement du jeu. Entre autres, le hasard, la tactique, la stratégie, l’adresse, la mémoire, les connaissances et la culture, le bluff et la psychologie, le réflexe et la rapidité, ou encore l’observation.

Un bon moment à passer

Les jeux de société apparaissent comme une activité ludique et de loisir, qui se pratiquent à plusieurs. Une règle définit les moyens, les contraintes et les objectifs à atteindre au cours d’une partie. La finalité de cette activité est le divertissement que les participants en retirent en essayant de remporter la partie. Les jeux de société sont généralement considérés comme des jeux intellectuels, faisant souvent appel à la réflexion, mais ils peuvent aussi donner une place au hasard, à la mémoire, à l’adresse, à l’observation, à la vivacité, et au bon sens. On note cependant une tendance récente, depuis les années 1990, à des jeux plus conviviaux dans lesquels le but essentiel est de passer un bon moment.

