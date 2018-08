Motocross – La Réunion – Claudio Tida à l’assaut de Bras Panon

Claudio Tida se lance un nouveau défi, ce dimanche. Il se frottera à la crème du motocross sur l’île de La Réunion, à l’occasion de la finale du championnat local.

Course qui se tiendra sur le circuit La Caroline, à Bras Panon. C’est le rendez-vous à ne pas manquer sur l’île voisine pour tous les passionnés de moto tout terrain, pilotes comme spectateurs. Et le quintuple champion de Mada­gascar sera de la partie.

L’an passé, il avait déjà projeté de rouler à Bras Panon. Mais ses velléités avaient été freinées par des soucis administratifs. Cette fois-ci, tout est en ordre et il est déjà à La Réunion depuis mardi dernier. Et ce, grâce notamment au soutien de Nicolas Gérard, personnalité connue et reconnue dans le milieu.

Claudio sera au guidon d’une KTM SX-F250 Factory là-bas. Au championnat de Madagascar, il évolue sur une KTM SX-F250. La différence entre les deux, c’est que la version Factory bénéficie d’une préparation plus pointue. Il s’agit d’une machine prêtée par un ami motard réunionnais, Enzo Foulliaron.

Avant la course de ce dimanche, Claudio est prévu s’entraîner sur plusieurs pistes réunionnaises. D’un côté, ce programme lui permettra de s’habituer au type de terrain et au climat sur place. Et de l’autre, cela lui permettra de se familiariser avec la SX-F250 Factory.

Sachant qu’il roule déjà sur une bécane du constructeur autrichien depuis le début de cette année, il ne devrait y avoir aucun souci à ce propos. Ainsi, il abordera dans les meilleures conditions le rendez-vous de Bras Panon.

Une sortie internationale qui constituera une bonne opportunité pour se mesurer à d’autres coureurs, comme il l’a annoncé avant son départ: « C’est une très grande expérience pour moi de découvrir le niveau réunionnais ».

À part les nouveaux adversaires qu’il y affrontera, le champion malgache y retrouvera également plusieurs pilotes qui ont déjà couru dans la Grande île auparavant. Parmi eux figure Pascal Dorseuil, son coéquipier durant les 4 Heures Honda du mois de mars, à Imerintsiatosika.

Dorseuil s’apprête à décrocher son vingtième titre de champion de La Réunion, à l’issue de cette finale qui promet beaucoup.