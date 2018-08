Le Port – Le marin malgache aurait succombé à un AVC

Le corps du marin malgache décédé à bord du « Grand Morne » a été rapatrié mardi vers Madagascar. Selon ses camarades, il aurait succombé à un AVC.

Dans les premières communications des autorités basées sur les déclarations de l’équipage du Grand Morne, il était fait état d’un décès survenu des suites d’une forte fièvre. Mais l’autopsie, ordonnée par le parquet de Saint-Denis afin de déterminer les causes de la mort, n’a pas permis de lever le mystère et a même apporté plus d’interrogations que de réponses (le JIR du 27 juillet).

Patrick Jocelyn Marie, un Malgache de 42 ans originaire de Toamasina, est décédé alors qu’il se trouvait en pleine mer, à deux cent soixante milles nautiques à l’Ouest des côtes réunionnaises, avec l’équipage du palangrier de l’armement Enez (groupe Réunimer).

Le médecin légiste du CHU de Saint-Denis a conclu à une mort due à une hémorragie interne. Des prélèvements ont, par ailleurs, été réalisés en vue d’un examen anatomopathologique mais les résultats ne seront pas connus avant deux ou trois semaines.

Hypothèses

Ceux-ci devraient permettre de faire enfin toute la lumière sur cette mort qui reste pour l’instant inexpliquée. Le Parquet a également demandé de vérifier s’il ne s’agirait pas d’une méningite ou du paludisme même si ces hypothèses semblent déjà avoir été écartées par les médecins ayant examiné le corps.

La dépouille du marin a entre-temps été remis à ses proches – sa sœur vit à Saint-Denis – et le rapatriement vers Madagascar s’est fait par avion mardi après-midi. Les autres membres de l’équipage n’ont pas repris la mer, depuis. Nous avons rencontré avant-hier un membre de l’entourage des marins, au Port Ouest, et celui-ci est revenu avec nous en détail sur les circonstances du décès.

« Ils étaient six à bord. Il y avait le capitaine métro, deux marins créoles, un jeune stagiaire et deux marins malgaches à savoir Patrick et le chef mécanicien », nous raconte ce proche. Celui-ci nous confirme que Patrick était déjà malade bien avant le départ en mer. « Il est parti voir un médecin pour des douleurs au dos et un mal de tête. On lui a donné du Doliprane, du Flector et du Voltarène. Mais ensuite, il n’a pas dit aux autres marins qu’il était toujours malade ». « Patrick a sûrement fait un AVC, avance notre interlocuteur. Pendant l’effilage dimanche après-midi sur le bateau, il avait des difficultés pour parler. Les autres ont pensé qu’il rigolait mais le soir, il n’a pas pu terminer son repas et est parti se coucher plus tôt ». Le lendemain matin, le chef mécanicien est venu voir si Patrick allait bien mais celui-ci n’était pas en mesure de travailler. Le marin est donc resté au lit.

«Il respirait difficilement et puis dans la nuit de lundi à mardi, vers 3 heures du matin, il est tombé de son lit».

