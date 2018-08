Dôme Rta Ankorondrano – Kolibera fait d’une pierre deux coups pour son jubilé

Un concert qui s’annonce exceptionnel de la part d’un artiste émérite. Kolibera retrouve les inconditionnels du bà basy pour célébrer deux évènements marquants au Dôme RTA.

Place à la fête ! Ce soir, le Dôme RTA Ankorondrano sera le théâtre d’une célébration sans précédent de la part de l’un des patriarches du folk et du bà gasy. Kolibera, de son vrai nom Jean Colbert Ranaivoarison, enivrera de sa musique le public mélomane, lequel se joindra à lui en ces lieux à partir de 19h. Tel un véritable festival dédié exclusivement au folk song malgache, les retrouvailles avec Kolibera s’annoncent des plus divertissantes et mélodieuses.

Au-delà de la musique, c’est non pas un, mais carrément deux jubilés que le chanteur célébrera, ce soir. D’un côté, il fêtera cinq décennies de carrière, de passion et d’amour intarissables pour la musique. De l’autre, le chanteur festoiera aux côtés du public pour marquer ses soixante-dix printemps.

« Cette année 2018 distille une saveur particulière pour moi, car elle marque un grand tournant dans ma vie, aussi bien au plan personnel qu’artistique. J’en ai fait du chemin depuis et c’est non seulement mon histoire mais l’histoire de ma musique que je chanterai avec fierté ce soir », souligne Kolibera.

Comme toute fête d’anniversaire, il ne s’est pas privé d’inviter ses plus proches camarades à partager la scène du Dôme.

Une affiche bien garnie

À l’instar de Kolibera, ce sont des artistes et des groupes éminents qui vouent en commun une passion pour le bà-gasy qui émerveilleront le public du Dôme RTA Ankorondrano. On retrouvera ainsi à l’affiche, le groupe Feo Gasy, la troupe de Rimbosa, Lilie, la troupe de Randria Ernest, Bodo, Noely Sakelidalana, Fidimalala et l’incontournable Dama.

Tous se plairont à enchanter, chacun à sa manière, un public de toutes les générations durant cette soirée. Ceci dit, ils se plairont aussi à partager la scène avec Kolibera, en revisitant ensemble avec lui ses plus grands tubes. Le chanteur qu’on reconnaît pour ses grands classiques comme « Tantely », « Fody an’ala », « Taratasin-drazandry » ou encore « Miangaly ». Par ailleurs, ce concert produit par la Radio télévision Analamanga (RTA), entre dans le cadre de sa politique culturelle visant à promouvoir la culture malgache dans toute sa splendeur.

Kolibera, pour sa part, promet d’ores et déjà que cette célébration de son demi-siècle de carrière se poursuivra par de manifestations culturelles. « D’autres événements sont déjà au programme, dont un grand concert en plein air », confie le chanteur, en annonçant déjà la date du 2 septembre au Planète M Alasora. En attendant, rejoignez le Dôme RTA Ankorondrano, ce soir !