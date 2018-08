Circulation routière – Contrôle strict des véhicules de transport

Les transporteurs clandestins n’auront plus leur place. L’Agence du transport terrestre (ATT) veillera au grain et ne laissera passer aucune infraction.

Les véhicules de transport en commun circulant sur les routes nationales seront soumis à des contrôles stricts, à partir de maintenant. Le directeur général de l’Agence du transport terrestre (ATT), le colonel Jeannot Reribake, annonce une lutte contre les clandestins, dans l’objectif de diminuer le nombre des accidents de circulation, notamment en cette période de pointe où plusieurs vacanciers partent rejoindre la mer.

« Nous constatons un manque de rigueur, surtout au niveau régional. C’est un des facteurs des accidents de circulation. Récemment, un accident est survenu à Ranohira, car un camion qui ne devrait acheminer que des marchandises a embarqué des passagers », a-t-il mentionné, hier.

L’ATT, en collaboration étroite avec la brigade de sécurité routière, va vérifier minutieusement la licence et l’autorisation spéciale de chaque véhicule. Cette agence travaille, en outre, avec la direction générale de la sécurité routière dans cette opération.

« Nous avons convenu qu’il n’y aurait pas de visite technique, si un véhicule ne possède pas de licence. Et inversement, le véhicule n’obtiendra pas de licence, s’il n’a pas effectué une visite technique », a repris le colonel.

Mise en fourrière

Les sanctions passeront d’un avertissement à la mise en fourrière. Les véhicules avec une licence périmée pourront encore régulariser leur situation dans les plus brefs délais. Par contre, l’ATT ne tolérera pas les faux et usages de faux, à l’exemple de ceux qui circulent avec une licence ou une autorisation spéciale falsifiée. Ainsi, un transporteur a été surpris avec une licence falsifiée à Ambanja, la semaine dernière. « Il a contrefait la licence et l’a fait signé quelque part », aprécisé le directeur général de l’ATT. Il a ajouté que les camions ne devraient plus transporter de passagers.

Cette opération arrive à point nommé, selon des transporteurs. « Cela va mettre fin au racolage qui met en péril notre activité. Les clandestins débauchent des clients en dehors des gares routières, avec un tarif de transport compétitif. Et ils sont de plus en plus nombreux », estime Fidinirina Andrianarima­nana, transporteur sur la zone nationale.

Les chauffeurs de taxi-brousse profitent de cette opération pour tirer la sonnette d’alarme à cause de la corruption des forces de l’ordre sur la route, mais aussi, leur difficulté à acquérir une autorisation spéciale dans les zones où l’ATT n’est pas représentée, surtout en cette période où les vacanciers sont nombreux à louer des véhicules.

« Nous allons faire de notre mieux pour couvrir tout Madagascar afin de faciliter la demande d’autorisation spéciale », promet le colonel Jeannot Reribake. Il est, toutefois, peu certain que cette opération puisse éliminer totalement les accidents de circulation, car même les véhicules de transport en commun dans le formel ont déjà provoqué des tragédies. La vigilance des transporteurs est de mise.