Antsirabe – Arrestation de trois faussaires armés

La police s’est préparée à toute éventualité dans l’arrestation de faussaires, mercredi dernier à Antsirabe. Ces criminels ne se sont pas laissé faire si bien qu’ils ont utilisé une arme à feu pour s’opposer aux forces de l’ordre, blessant grièvement un passant au pied.

Les contrefacteurs sont recherchés depuis un certain temps, tellement ils ont commis de lourds préjudices financiers à l’encontre de nombreux opérateurs économiques de la place. Parmi ceux-là figurent des prestataires de mobile banking. La méthode est simple, le faussaire verse un certaine somme d’argent, en faux billets, auprès de ce type d’opérateur. Puis, il récupère l’argent par retrait.

En fait, certains des faussaires ont été arrêtés, il y a quelques mois, mais l’émission de faux billets n’a pas cessé pour autant. Une information obtenue par la police sur l’existence, dans la ville d’Antsirabe d’un réseau d’individus possédant un appareil à fabriquer de faux billets a fait évoluer l’enquête. Après quelques jours d’observation, la police a décidé de tendre un piège aux malfaiteurs. Ainsi, mercredi dernier, les limiers leur ont donné rendez-vous. Mais l’accord n’a pu être conclu que dans la soirée, du côté du quartier d’Antsenakely. Six personnes dont une femme étaient dans le collimateur mais elles ont résisté en faisant usage d’arme à feu. Un passant a reçu à un pied une balle perdue provenant des tirs des faussaires. Face à la détermination des forces de l’ordre, les bandits se sont repliés dans la nuit. Toutefois, trois d’entre eux ont été appréhendés. Une machine à fabriquer des faux billets et d’autres accessoires ont été retrouvés.