Transport Aérien – Décollage de la compagnie Tsaradia

Baptême de l’air. Annoncé depuis l’année dernière, le lancement officiel de la nouvelle compagnie filiale d’Air Madagascar a été finalement effectué hier, au cœur du hangar industriel de la compagnie aérienne nationale à Ivato. Créée dans le but de consolider et de développer le marché domestique, la compagnie Tsaradia s’équipe d’une flotte d’aéronefs composée de quatre ATR 72 et 42 ainsi que deux autres Twin Otter.

Avec cette flotte, la compagnie pourra alors renforcer sa politique de périodisation des dessertes nationales avec deux rotations quotidiennes pour les grandes destinations touristiques, à l’image de Nosy Be, Antsiranana, Toamasina et Toliara, si cette fréquence s’effectuait à une rotation quotidienne auparavant. Tandis que pour les destinations secondaires à l’instar de Sainte-Marie, Maroantsetra, Sambava, Mahajanga ou encore Morondava, Tsaradia garantira une desserte quotidienne. «La concrétisation du projet Tsaradia marque une nouvelle étape franchie dans le déploiement d’Alefa 2027, le plan de transformation d’Air Madagascar visant à redorer la mauvaise image qui colle à la peau de la compagnie nationale en termes de ponctualité, de régularité ou encore par rapport aux services clientèles», s’enthousiasme Eric Koller, président du conseil d’administration d’Air Madagascar. Une augmentation des fréquences de vol à 52 % qui permettra d’augmenter de 82% le nombre de sièges disponibles pour les utilisateurs de Tsaradia.

Tarif

Tablant sur un calendrier s’achevant vers février 2019 pour apurer ses dettes, la compagnie nationale mise sur les partenariats stratégiques, ainsi qu’une politique protectionniste par rapport à la non-concurrence étalée sur trois ans, le temps que le déploiement du plan de réforme se stabilise. Ainsi, les réformes au sein de la société ne devraient pas impacter directement sur les utilisateurs notamment par rapport aux tarifs des billets sur les vols domestiques qui resteront alors inchangés. «Présentement, près de deux cent milliards d’ariary de dette sont apurés par la compagnie. Un apurement qui est toujours en cours et qui devrait être effectif en début de l’année prochaine», rassure le président du conseil d’administration.

Par ailleurs, en cas de période de rush, Tsaradia fera appel au service d’Ewa Air (la filiale d’Air Austral) pour l’appuyer sur les axes Maha­janga, Antsiranana et Nosy-Be ou affrétera un appareil, ayant plus de capacité, de la compagnie mère via le système «Aircraft Crew Maintenance Insurance» (ACMI) le temps que la compagnie puisse voler de ses propres ailes.