Tennis – ITF Nairobi Junior OPEN 1 – Quatre joueurs passent le premier tour

La première journée de compétition est bonne pour le clan malgache en lice à Nairobi. Les matches intenses débutent ce jour.

Une première journée assez réussie. L’armada malgache, composée de cinq joueurs (3 garçons et 2 filles) au tournoi ITF U18 Nairobi Juniors Open 1 grade 5, s’est plutôt pas mal comportée car elle a recense quatre victoires et une défaite.

Chez les filles, Narindra Ranaivo, assez marquée par son voyage de dimanche, deux jours sur la route de Kigali à Nairobi, a quand même pu faire un bon premier match. Elle a battu logiquement la Kenyane Cynthia Wanjala en deux sets 6/1, 6/0. Victoire également pour Finaritra Andriamadison qui a eu à jouer contre une autre Kenyane, Alicia Owegi en deux sets 6/2, 6/2.

Au second tour, Narindra Ranaivo jouera contre Mia Milojevic (Nouvelle Zélan­de),tandis que Finaritra Andriamadison défiera la Chinoise de Taipei, tête de série numéro cinq Cheng Yu Hua, gagnante de l’Égyp­tienne Ritage Faizy.

« Je reviens du Rwanda un peu fatiguée et jouer mon premier match n’a pas été facile sur le plan physique même si j’ai pu dominer mon adversaire. Je vais bien récupérer pour être prête à jouer contre Mia Milojevic », assène Narindra Ranaivo

Chez les garçons, au premier tour, Toky Ranaivo a pu s’imposer devant le Britannique Nikita Koles­nikov en deux petits sets (6/1, 6/3).

Rattrapage

Il affronte ce jour l’Indien Vansh Bhagtani, tête de série numéro cinq du tournoi. Même succès également pour Sampras Rakoton­drainibe, qui a pu prendre le dessus sur son adversaire, l’Indien Sundar Arvind en trois sets (3/6, 6/4, 6/2). Il jouera contre l’Estonien Mark Lajal. Pour sa part, Fenosoa Rasendra, qui a joué contre le Danois Kevin Chen, a très bien bataillé mais a cédé en trois sets (1/6, 7/5, 2/6).

Ce dernier a pu tout de même se rattraper en passant le premier tour du double avec Toky Ranaivo. Ils se sont imposés devant les deux joueurs du centre ITF de Nairobi, le Came­rounaisPaul Wamba Ngoua­djo et le Kenyan Derick Owinde en trois sets 2/6, 6/2, 10/8.

Ils défieront, ce jour, l’Indien Arvind Sundar et le Tchèque Luka Dragoljic. Sampras Rakotondrainibe qui s’est allié avec Denzel Seetso pour sa part, a aussi gagné contre les Kenyans Mukutu Mwendwa et Samuel Urasa en deux sets. Au prochain tour, ils joueront contre le Kenyan Albert Njogu et le Burundais Kabura.

En double fille, Finaritra Andriamadison et la Britan­nique Snigdha Allada s’opposeront ce jour àMia Milo­jevic (Nouvelle Zélande) et Aicha Niyunkuru (Burundi). Enfin Narindra Ranaivo et la Burun­daise Hoziane Kitambala affronteront les Egyptiennes Ritage Faizy et Norhan Hesham.