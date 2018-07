Pétanque – Mondial – Taratra intègre la sélection malgache

Le quatuor malgache pour le prochain Mondial sera finalement composé de Nanah, Rado, Hery et Taratra. Ce dernier vient d’être appelé pour intégrer la sélection. Il remplace le champion du monde 2016, Tita.

«L’équipe nationale malgache poursuivra sa préparation en France, au mois d’août. Faute de visa de séjour et retenu par des obligations professionnelles, Tita ne pourra pas se déplacer. D’où la convocation de Taratra», souligne-t-on auprès de la Fédération Malgache de Pétanque.

Taratra est actuellement en pleine forme et il a remporté de nombreuses victoires ces derniers mois. Il reste notamment sur un succès retentissant à l’Open de Dakar, au Sénégal, au mois de mai, en compagnie de Ram’s et Lipo. Il dispose d’une bonne expérience sur le plan international. Parmi ses multiples apparitions, à l’étranger notamment, figure la participation aux Masters en France.

Depuis deux semaines, la sélection malgache s’entraîne quotidiennement sur les terrains du Paddock Mahamasina. Chaque jeudi, elle participe à un mini-concours au CBT Mahamasina.

Histoire d’évaluer les progrès effectués et de détecter les lacunes à combler toutes les semaines. Par la suite, le quatuor Nanah-Rado-Hery-Taratra s’envolera pour la France le mois prochain, comme cité précédemment. Et ce, afin de peaufiner sa préparation en vue du prochain sommet planétaire, avec certainement des séances d’entrainement intensives, mais aussi plusieurs tournois à leur programme.

Le Mondial, quant à lui, s’étalera du 13 au 16 septembre. La ville de Desbiens, au Canada, sera l’hôte de cette 48ème édition du championnat du monde. 48 nations y prendront part, dont 24 venant d’Europe, 10 d’Afrique, 8 d’Asie, 3 d’Océanie et 3 d’Amérique. Madagascar y défendra son titre, acquis à domicile en décembre 2016.