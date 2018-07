Paramédicaux – Plusieurs infirmiers ratent le concours

Le niveau des infirmiers généralistes sortant des instituts privés de formation paramédicale laisse à désirer. Beaucoup ont échoué à l’épreuve théorique du concours pour le recrutement d’infirmiers, organisé par le ministère de la Santé publique. Seulement cent quatorze candidats l’ont réussie, et vont participer à l’épreuve pratique où il y aura probablement des candidats qui vont encore rater. Il y a, pourtant, deux cent quatre-vingt-dix postes disponibles. La matière de pédiatrie serait leur point faible. « Ils ont obtenu de mauvaises notes en pédiatrie. Le comité de jury ne peut pas le tolérer car c’est de la santé dont il s’agit », explique Mirana Ramanan­tsoa, directeur de l’Institut de formation en paramédical et co-présidente du concours, hier. La délibération a eu lieu jeudi, et les résultats ont été affichés vendredi.

Les instituts privés de formation en paramédicaux doivent obligatoirement suivre les programmes des facultés de Médecine, et des suivis sont effectués, une fois par an, par le ministère de l’Ensei­gnement supérieur et de la recherche scientifique, dans les cent six instituts.