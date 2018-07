Kick-boxing – Analamanga – Cosfa fait la différence

Les militaires plus forts. Trente-deux combats ont été au programme du cham­pionnat d’Analamanga destiné aux seniors classes A et B, ce dimanche au gymnase couvert d’Ankorondrano.

Le sommet des jeunes a eu lieu début juin et a été marqué par la domination des combattants de la section de Tanà ville. Et voilà que, cette section confirme en raflant quatorze victoires sur vingt finales.

Meilleur club du cham­pionnat, Cosfa a remporté cinq titres en classe A dont trois en low kick. Chez les -51kg, le militaire Torelix bat Mbolatiana d’Andrefan’Iarivo, puis Arian écarte Tatiana d’Atsimondrano chez les -54kg et dans la catégorie -63kg, Marc s’impose face à Mampionona d’Atsimondrano.

Les militaires ont ravi deux médailles d’or en full contact, décrochées par Faly chez les -51kg en battant Finoana d’Andrefaniarivo et chez les -63kg signé Zakasoa. Le club de 3FB se trouve en deuxième position du tableau des médailles en arrachant deux en or.

En full contact, Toky est sacré champion des -54kg après sa victoire contre Ando de Cobra, en finale. Et en low kick, Natacha s’offre l’or de la catégorie -52kg filles.

Les combattants de la section d’Atsimondrano ont plutôt brillé en combat classe B. Cette section a ravi trois médailles d’or dont deux en full contact, remportées par Heritiana Rama­herisoa dans la catégorie -51kg et Maxim chez les -57kg. Et le troisième métal précieux en low kick -51 kg ravi par Tahiry Rakotonirina.

Sommet national

Ce championnat régional a vu la participation d’une soixantaine de combattants venant des sections de Tana ville, d’Andrefan’Iarivo, d’Avaradrano et d’Atsimon­drano. «Point final aux activités de la ligue, les combattants d’Analamanga se consacreront de suite à la préparation au championnat de Madagascar qui aura lieu du 26 au 29 juillet», a mentionné le conseiller technique régional de la ligue d’Analamanga, Gaston Rakotomalala.

Cinq combats de pancrace ont précédé les finales du championnat de kick boxing. Le club CSLA réalise un doublé en s’imposant dans la catégorie -61kg où Dominique a battu par soumission Rivo de Cosfa et Jocelyn a ensuite battu par points Fidel d’Antsirabe.

Chez les -70kg, Julien de Cosfa a défait Avotra de CSLA par soumission et dans la même catégorie, l’Antsi­rabéen Birmod a disposé de Mahery de Tsunami. Et chez les -56kg, Tojo de BCA bat Tomy de Cosfa par soumission en deuxième round.

Pour revenir au kick boxing, outre les compétitions régionales, la ligue envisage d’organiser des stages pour les entraineurs et arbitres dans le but de rehausser le niveau technique des pratiquants. Le stage, dont les dates restent à confirmer, sera dirigé par Maître Kelly Rasoanaivo.