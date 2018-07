Énergie – Le solaire sauve des vies à Mahitsy

Grâce à l’installation de panneaux solaires, l’hôpital de Mahitsy bénéficie, désormais, d’une source continue d’électricité.

Alors qu’on était en pleine opération césarienne, un délestage est survenu. À ce stade, il nous était impossible de nous arrêter au risque de perdre une vie. Seule alternative, on s’est servi d’une lampe de poche en guise d’éclairage. Ce challenge, Dédé Bakoniarivo, un chirurgien assez discret de l’hôpital de Mahitsy, devait le relever chaque fois qu’il y avait une coupure de courant. Ce qui arrivait, parfois, deux à trois heures par jour ! En laboratoire, «les analyses étaient à refaire et les patients devaient attendre plus longtemps or certaines nécessitent des résultats rapides», déplore Pierre Rakotoniaina, le doyen des laborantins de l’hôpital. Situé en plein coeur du fokontany d’Antandrokomby, l’établissement se retrouve dans une zone difficile d’accès à travers une piste secondaire. Pourtant, lorsque la Jirama faisait défaut, les patients devaient être envoyés vers la capitale. Des situations critiques qui ne sont plus que de mauvais souvenirs depuis l’arrivée de l’énergie solaire sur le toit des services de chirurgie du centre.

C’est en novembre 2017 que tout bascule avec l’installation de l’énergie solaire de trente panneaux solaires d’une puissance de

15 Kilowatts avec 24 batteries par l’association française Asmada et l’association des médecins en acupuncture de Madagascar.

Changement

Il s’agit d’une initiative qui entre dans le cadre de la nouvelle politique de l’énergie de l’État. «Ces panneaux permettent d’assurer l’éclairage et les fonctionnalités 24h/24h de l’électricité au niveau du service chirurgie, de la radiologie, du bloc opératoire, du service réanimation, en laboratoire et en stérilisation», se félicite le docteur Lucie Ranaivoarisoa. D’une valeur d’environ un milliard cinq cent mille ariary, ce don survient à point nommé

pour cet hôpital qui effectue entre deux cents à deux cent cinquante opérations. Maintenant, les médecins espèrent une source capable d’assurer l’ensemble des besoins de l’hôpital. Pour cela, il faudrait deux à trois fois plus de puissance solaire, soit 30 à 40 kilowatt.

Soa-Mihanta Andriamanantena