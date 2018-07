Douane – Renforcement du partenariat avec le Japon

Reconduction. Le secrétaire général de l’organisation mondiale des douanes, Kunio Mikuriya, a été réélu pour un nouveau mandat de cinq ans. Une réélection validée, samedi dernier, par les directeurs généraux des douanes participant aux sessions annuelles du Conseil de l’Organisation mondiale des douanes (OMD) à Bruxelles. «Madagascar et le Japon entretiennent d’excellentes relations bilatérales et le gouvernement japonais est un grand partenaire technique et financier de la douane malgache, pour ne citer que le financement du basculement vers Sydonia World qui en était à sa première phase en 2017 et sa deuxième, en 2018, ou encore le financement de l’acquisition des scanners en cours, pour cette année 2018», souligne Eric Narivony Rabenja, directeur général de la douane.

Le secrétaire général de l’OMD a pris ses fonctions en 2009 en coordonnant les travaux du Secrétariat avec ceux des organisations internationales, telles que l’Organisation mondiale du commerce (OMC), la Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI), ainsi qu’avec le secteur privé.