La sagesse de «Madiba » scandée à l’IFM Analakely

Un rendez-vous unique en son genre en ode à la littérature sous toutes ses formes. Le fameux « Passage de lecture » égaye, chaque mois, la programmation de l’Institut français de Madagascar (IFM) à Analakely. Concept inédit présenté par la compagnie Miangaly Théâtre, le passage de lecture convie le public à découvrir et à redécouvrir, autrement, les œuvres de grands auteurs de la littérature contemporaine. Ceci-dit, ce 4 juillet à partir de 16 heures, c’est un vibrant hommage à ce grand homme qu’est Nelson Mandela qui s’exposera aux férus de littérature de l’IFM. D’une manière énergique avec un zeste de poésie, le tout teinté d’une sobre mise en scène, la compagnie Miangaly Théâtre, accompagnée du poète camerounais Kouam Tawa, scanderont les valeurs prônées par Madiba. Une ode à l’égalité et à la fraternité, en perspective. .

Une séance de coaching pour les artistes à l’Is’Art Galerie

Toujours aussi enrichissants, les uns après les autres pour le public. La série de rencontres et d’échanges, initiée par l’Is’Art Galerie à Ampasanimalo, dans le cadre de la préparation du Festival d’Art Urbain, continue de plus belle après l’intervention de Môssieur Njo, à travers sa vision en tant qu’auteur, pour la quatrième et dernière conférence débat autour du thème « La revalorisation du sacré ». C’est au tour de deux personnalités de se découvrir au public, à savoir Andry Ramaroson et Herinjaka Randrianiaina. Le premier, président de la plateforme de la Société électronique électricité malagasy (SEEM), est aussi directeur d’entreprise multinationale Sneider Electric. Le second est président fondateur du réseau social Iors Madagascar, président du consortium « reussirmavie.mg» et chef du projet Saver Madagascar. Tous les deux se plairont à faire un partage d’expérience avec le public et les artistes qui se joindront à eux à l’Is’Art Galerie, demain à partir de 15 heures. Le but est d’inspirer les créateurs de tous horizons