Comores – Prison ferme pour trois manifestants anti-régime

Des responsables de trois partis d’opposition comoriens ont été condamnés, lundi, à vingt jours de prison ferme pour avoir manifesté contre le référendum constitutionnel prévu le mois prochain à l’initia­tive du président Azali Assoumani.

Un juge de Moroni a assorti cette peine d’un an d’emprisonnement avec sursis en cas de récidive, a-t-on appris dans l’entourage des trois dirigeants. Sollicités par l’AFP, leurs partis n’ont pas souhaité faire de commentaire. Moustoipha Said Cheihk, Mohamed Wadaane et Ibrahim Abdourazak, alias Razida, ont été interpellés le 22 juin par l’armée devant la grande mosquée de la capitale comorienne lors d’une réunion dénonçant la « dérive autoritaire » du chef de l’État.

Pendant plusieurs semaines, des affrontements y ont opposé manifestants et forces de l’ordre après la prière du vendredi. L’opposition dénonce la décision du président Azali d’organiser, le 29 juillet, un référendum qui lui permettrait de briguer un deuxième mandat consécutif à la tête de l’archipel. Elle la juge « dangereuse » et « contraire à la Constitution ».

Ces dernières semaines, le chef de l’État a suspendu la Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction du pays, placé en résidence surveillée son prédécesseur et rival, Ahmed Abdallah Sambi, et interdit des manifestations.

© AFP