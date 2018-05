Manifestation – La HCC abandonnée par les Juges

Les manifestants sont venus presser la Haute cour constitutionnelle. Les hauts conseillers ont quitté les lieux. Le tour des ministères continue.Pressions. La journée de travail au sein de la Haute cour constitutionnelle (HCC) s’est terminée plus tôt que prévue, hier. Les hauts conseillers sont rentrés de bonne heure. Ainsi, les députés du changement, accompagnés de leurs partisans n’ont pas pu les rencontrer. Ils ont été reçus devant le portail de la HCC par le directeur de la sécurité de cette institution, le colonel Roger Luc. Comme annoncé sur le parvis de l’Hôtel de ville, les manifestants ont prévu un sit-in devant la HCC pour faire pression.

L’accès au siège de la Haute cour constitutionnelle a été règlementé. Quadrillé par les forces de l’ordre, des députés ont pu se frayer un chemin pour accéder au portail de cette institution après négociation. « Nous sommes venus pour demander la suite des requêtes que nous avons déposées. Nous avons attendu depuis trop longtemps », argumente le député élu à Mandritsara, Jean Claude Rajaozanany. Les manifestants sont restés au niveau du centre immatriculateur d’Antananarivo. Un rassemblement rythmé par des coups de sifflet, de vuvuzela et de la musique circonstanciée. Ils ont profité de cet arrêt pour débusquer les employés présents dans le bâtiment administratif de la Région Analamanga.

Décision cette semaine

D’après le directeur de la sécurité, tous les hauts conseillers ont quitté leur bureau. « Il leur est impossible de travailler dans cette ambiance. Je leur ai demandé de rentrer. Soyez-en sûr que la HCC donnera sa décision avant la fin de cette semaine », a continué le colonel Roger Luc. Ainsi, la raison d’être du sit-in en a été ébranlée, car les interlocuteurs au niveau de la HCC sont absents. Revenus auprès de leurs partisans pour rapport, les manifestants ont repris le tour des ministères commencé depuis la matinée.

Les manifestants ont ainsi rejoint le ministère de la Population, de la protection sociale et la promotion de la femme à Ambohijatovo. Le secrétaire général de ce ministère a annoncé que son département veut continuer à travailler « pour le peuple ». Une déclaration huée par les manifestants. Une altercation a eu lieu entre les responsables du ministère et les députés du changement. Convaincus par l’enthousiasme des manifestants, les employés les ont suivis. L’accès dans les locaux de ce ministère a été cadenassé, « jusqu’à ce qu’un nouveau ministre soit nommé », selon les manifestants.

Le blocage de la machine administrative est l’une des stratégies des députés du changement pour accroître la pression sur la démission du président de la Républi-que et le gouvernement. Lors du Conseil des ministres, hier, il a été annoncé que « des mesures pour assurer la sécurité du personnel seront dorénavant mises en œuvre, parallèlement à la déclaration des hauts responsables des forces de l’ordre ». La tension montera ainsi d’un cran, si les députés continuent à investir les bâtiments des ministères, ce jour.

Andry Rialintsalama