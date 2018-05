La manifestation politique arrive au niveau des établissements scolaires. Des « lycéens » tombent dans le filet.

Efferves-cence dans des établissements scolaires. Des élèves d’une école œcuménique à Antanimena, faisaient les cent pas ou courraient dans la rue, le visage crispé par la peur, pour s’introduire le plus rapidement possible dans l’enceinte de leur établissement.

Un groupe de personnes, composé de jeunes qui se présentaient comme des lycéens, les a incités à s’allier à eux pour grossir les rangs des manifestants à Analakely. C’était au début de l’après-midi, vers 13 heures 30, l’heure à laquelle ces élèves devaient se présenter à un examen.

Ces manifestants n’ont pas réussi leur mission. Aucun élève de cet établissement n’est sorti suivre leur mouvement. Le directeur de cette école a choisi de se taire, devant le fait.

Ces « lycéens » ont déjà fait le tour de quelques établissements à Antananarivo-ville, notamment, les lycées publics, depuis hier matin. Ils sont allés, entre autres, au lycée technique professionnel à Ampasampito (LTP), au Centre de formation professionnelle (CFP) à Ampasampito.

Sacrifice

Ce mouvement des lycéens a vu le jour au lycée Nanisana. Après une brève réunion du personnel enseignant et du personnel administratif de cet établissement, il a été décidé que chacun est libre de participer ou non à la grève. Des enseignants ont ainsi décidé de cesser leur activité pour rejoindre les grévistes à Analakely. Ils l’ont annoncé aux lycéens qui se mettaient en rang pour entrer dans leur salle de classe, vers 9 heures du matin. Contrariés de devoir cesser les cours, beaucoup haussaient le ton pour supplier la reprise des cours. D’autres, par contre, ont été enchantés par l’annonce.

L’établissement a, par la suite, décidé de cesser les cours pour toute la journée. « C’est difficile d’assurer la sécurité et le contrôle de mille neuf cent personnes. Le mieux c’est de leur demander de rentrer chez eux », informe une source ayant requis l’anonymat. Mais comme on a vu, certains ne sont pas rentrés chez eux. Ils ont longé la rue d’Ampasampito, avec une banderole, indiquant, « Lycée Nanisana en grève », hier matin.

Le ministère de l’Éducation nationale précise que les meneurs de ces actes de déstabilisation ne sont pas des élèves. Il évoque, également, que les enseignants sont libres de choisir leur camp. «Toutefois, ils n’ont pas le droit de perturber l’enseignement et de mettre les élèves en péril», explique une source concordante.

Cet incident ne devrait pas troubler l’enseignement. Au lycée Nanisana, les cours devraient reprendre, vendredi. Ce jour, les enseignants sont occupés à des activités pédagogiques.

Le ministère rassure, en outre, que des mesures seront prises pour assurer la poursuite normale de l’enseignement.

Miangaly Ralitera