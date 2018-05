La Réunion – Saisie de cent kilos de zamal

Soixante-dix gendarmes ont été mobilisés, lundi, pour démanteler un trafic de stupéfiants. Sept suspects ont été interpellés avec cent kilos de zamal (cannabis). Il y a quinze jours, la semaine s’était ouverte par un vaste coup de filet anti-drogue des forces de police, qui avaient opéré de concert sur les communes de Saint-Gilles et Saint-André en passant par Saint-Denis. Huit personnes suspectées d’appartenir à un réseau structuré d’importation de cocaïne, de cannabis, d’ecstasy, de MDMA et de médicaments avaient été arrêtées. Des véhicules, pas mal d’argent liquide et un peu de stupéfiants avaient été également saisis par les policiers, sur les talons des trafiquants depuis 2015.

Le lendemain, mardi 18 avril, ce sont cette fois les gendarmes qui étaient à la manœuvre à la fois au Nord et au Sud de l’île, pour démanteler un trafic d’ecstasy et de résine de cannabis. Le second donc, à tomber dans la même semaine. Simultanément, cent quarante gendarmes avaient alors procédé à quatorze interpellations aux alentours de 6 heures du matin.

Bis repetita cette semaine, avec une nouvelle vague de sept interpellations ce lundi matin pour démanteler un nouveau réseau de trafiquants de zamal, dont les ramifications pourraient s’étendre à l’île sœur.

Perquisitions

C’est cette fois plus de soixante dix militaires qui ont été mobilisés dans plusieurs communes de l’île. Les sept suspects, des hommes âgés entre 35 et 40 ans, ont été interpellés et placés en garde à vue. Celles-ci ont été prolongées, avant-hier soir.

Lors de cette vaste opération, environ cent kilos de zamal et cinq cents pieds ont été saisis par les gendarmes au terme des perquisitions qui ont suivi. La valeur de cette marchandise est en cours d’évaluation mais on sait déjà qu’elle dépasse plusieurs dizaines de milliers d’euros Quatre véhicules, des téléphones et ordinateurs ont également été emportés par les militaires.

Selon nos informations, ce zamal était en partie destiné au marché mauricien. Il faut savoir qu’à Maurice, le prix de l’herbe est deux fois supérieur à celui de La Réunion.

© JIR