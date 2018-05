Kick boxing – Championnat d’Afrique – Les héros primés par le Président

Les kick-boxers de la Grande île ont raflé douze médailles au championnat d’Afrique à Yaoundé. Ils ont été reçus hier au palais d’Iavoloha.

Après l’effort, le réconfort. La délégation malga­che qui a brillé au champion­nat d’Afrique de kick-boxing a été reçue hier par le président de la République Hery Rajaonari­mampianina au palais d’Iavoloha.

Ce dernier a remis à la délégation un chèque géant de dix millions d’ariary en guise de prime de reconnaissance. Les douze porte-fanions malgaches à ce sommet africain qui s’est tenu à Yaoundé, Cameroun du 23 au 28 avril sont tous revenus au pays avec une médaille chacune autour du cou.

En tout, la Grande île a remporté six médailles d’or, signées Justin alias Lavakely, catégorie -54kg low-kick, Faratiana Razanabahoaka -52kg en low-kick, tous les deux champions du monde des cadets en 2015. Et les quatre autres métaux précieux ont été ravis par Jean de Dieu, alias Vazaha, -51kg, Tahiry -57kg, Fahendrena

-56kg et Jimmy dans la catégorie -67kg, tous en low-kick. Deux autres combattants ont perdu en finale et se contentent des médailles d’argent en l’occurrence Rojolalaina chez les -60kg low-kick et Larissa en low-kick -60kg.

Et les quatre médailles de bronze ont été décrochées par Tafita en low-kick -63kg, Figo en K1 catégorie -51kg, Mioratiana en K1 -52kg et Alain en K1 -60kg. « Ces résultats ne m’étonnent plus car nous avons l’habitude de gagner quand on parle de kick-boxing. Et c’est tout à fait normal de se retrouver ici au palais après un tel succès », a commencé Hery Rajaonarimampianina dans son discours. « Ces dernières années, nous brillons dans plusieurs disciplines sportives et remportons des médailles à des compétitions internationales… Vous êtes les modèles de nos jeunes et surtout la fierté des sportifs et du peuple malgache… Votre victoire est aussi celle de la nation » a-t-il poursuivi.

Deuxième en Afrique

Avec ces douze médailles, Madagascar s’installe sur la deuxième marche au classement continental derrière la Tunisie. « Nous avons démontré ce que nous savions faire. Nous avons eu ces résultats grâce à l’appui de l’État », a souligné le président de la Fédération malgache de kick-boxing et disciplines associées, Mamindraibe Andria­nome, alias Mamy be.

« Nous aurions pu arracher neuf médailles d’or mais nos combattants ont été victimes d’injustice en arbitrage, entre autres Rojolalaina, Tafita et Mioratiana » raconte le directeur technique national, Anigael Gastros. Franc succès pour cette première sortie internationale avec l’équipe dirigée par Mamy Be qui vient d’être élu à la tête de la Fédération cette année. « Nous tacherons de promouvoir et vulgariser la discipline. Nous continuons juste ce que le précédent président a commencé » a mentionné Mamy be.

Serge Rasanda