Dôme RTA – « Nuit Blanche Parisienne » s’invite dans la capitale

Un groupe devenu incontournable au sein de la diaspora de la capitale française débarque à Tana. Nuit Blanche Parisienne promet une ambiance festive.

Grandiose. Avec une dizaine de soirées qui ont beaucoup fait parler d’elles du côté de Paris en France,

« Nuit Blanche Parisienne » a marqué au fer rouge le monde de la nuit. Onze ans après, les voilà pour une première édition dans la capitale.

Organisée par Madaplus, un site de la diaspora malgache en France et dans le monde, la soirée « Nuit Blanche Parisienne », est un événement programmant diverses animations et activités dédiées à tout public et à tous ceux qui aiment passer une nuit blanche. Le rendez-vous est donné ce vendredi 4 mai au Dôme Rta Ankorondrano, aménagé pour l’occasion à partir de 19 heures. La soirée se place sous le signe de la bonne humeur, rien que ça ! Dress code : Blanc et chic ! Toute une nuit axée sur la musicalité et l’exaltation, où la danse et les chants s’entremêleront aux buffets et boissons et où le tapis rouge, la piste de danse et les invités deviendront interactifs.

Rythmés

« Cette première édition sera un moment unique que l’on partage avec joie, et la bonne humeur totale. C’est ce qui attend les invités qui viendront à la Nuit Blanche Parisienne ce vendredi », annonce Tiana et Vola de Madaplus, coorganisateur de cet événement.

Au programme, la soirée débutera par un cocktail qui sera offert par Dzama, l’un des sponsors de l’événement. Le Big showman Nanja & Co, chanteur et animateur, qui n’est plus à présenter en termes de spectacle, assurera l’animation avec un cabaret show

Les deux grands Dj Big Jo et DyDje Marc accompagneront le public sur la piste de danse en proposant aux platines, des mix des plus grands tubes de toutes les générations jusqu’au petit matin. Pour les gourmands, Pizza Mania assurera le buffet durant toute la soirée. Le « Vary amin’anana » sera proposé au petit matin. En outre, d’autres surprises attendront les invités.

La première édition de la « Nuit Blanche Parisienne» renchérit donc sur les dix autres éditions précédentes, qui se sont tenues à Paris, en faisant le pari d’être encore plus surprenante. Les organisateurs promettent une soirée inédite dans un cadre et déco

Remerciements

L’équipe du site Madaplus.info remercie ses sponsors et partenaires qui ont permis l’organisation de la Nuit Blanche Parisienne à Antananarivo.

Ses Sponsors : Ecoprim, L’Express de Madagascar, Aqua Villa, Jacaranda, Dzama

Ses partenaires : First Evenementiel, La station Rta, Pizza Mania, Rfm, Radio Antsiva, Radio Tana.

Sitraka Rakotobe