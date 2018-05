Crise – Les forces armées somment les chefs de parti

Dans une nouvelle déclaration, les Forces de défense et de sécurité lancent ce qui s’apparente à une sommation contre les politiciens. Ils leur demandent de trouver rapidement une solution à la crise.

Une mise en demeure. Le ton de la nouvelle déclaration faite par les Forces de défense et de sécurité (FDS), et celui avec lequel l’a lue le général Béni Xavier Rasolo­fo­nirina, ministre de la Défense nationale, laisse entendre qu’il s’agit d’une sommation.

Une sommation adressée aux acteurs politiques, notamment les chefs des formations politiques, principaux acteurs de la bataille politique actuelle, pour qu’ils trouvent promptement une solution.

Il s’agit de la seconde déclaration conjointe faite par les trois armes qui composent les FDS en un peu plus d’une semaine, soit depuis le début de l’altercation politique entre « les députés pour le changement » et le pouvoir. Cette fois-ci, par le biais du ministre de la Défense nationale, l’armée, la gendarmerie nationale et la police nationale haussent sensiblement le ton.

« Nous, au sein de la grande famille des forces de l’ordre, exhortons très fermement les leaders des partis politiques concernés par les problèmes politiques actuels à prendre leurs responsabilités pleines et de manière urgente, pour poser les balises afin de solutionner dans les plus brefs délais la situation », déclarent les FDS. Après la solution politique qu’ils ont exigée dans leur première déclaration, les FDS semblent mettre la pression sur les protagonistes, constatant l’enlisement du bras de fer et la tournure qu’elle tend à prendre.

Balise constitutionnelle

Toujours lue par le général Rasolofonirina, la première déclaration des militaires et policiers « requiert que les acteurs politiques entament le dialogue. Que les problèmes politiques soient résolus par des solutions politiques, mais non pas par des incitations au trouble ». Seulement, une semaine après, c’est le statu quo. Les députés d’opposition, en particulier, refusent tout dialogue avec les tenants du pouvoir.

Pour densifier la manifestation qu’ils mènent sur le parvis de l’hôtel de ville et faire abdiquer le pouvoir, « Les députés pour le changement » ambitionnent d’arrêter la machine adminis­trative. Ils ont ainsi entamé une tournée des ministères et entités publiques depuis le début de la semaine, pour amener les fonctionnaires à adhérer à leur mouvement. Dans la déclaration d’hier, les Forces de l’ordre et de sécurité rappellent que tout forcing du domaine public est pénalement répréhensible.

Les FDS soulignent, par ailleurs, qu’« imposer de manière indirecte ou directe les choix d’un citoyen est une infraction à l’article 10 de la Constitution ». Cette disposition prévoit, entre autres, les libertés d’opinion, d’expression, d’association, de réunion, de circulation et de conscience.

Une réaction, vraisemblablement à certaines scènes d’hier, où les manifestants ont amené certains fonctionnaires à les suivre en menaçant de verrouiller les voies de sortie des ministères.

Si le ton a été sensiblement plus dur hier, les trois corps composant les FDS dans leur première déclaration ont, par ailleurs, recommandé la recherche d’une solution politique, dans le cadre constitutionnel. Ils ont souligné qu’ils « n’accepteraient pas de structure étatique mise en place en dehors d’une élection, car c’est ce que prescrit la Consti­tution ». La pression faite avec la sortie médiatique d’hier, de prime abord, est une manière d’amener les acteurs politiques à s’asseoir à la table des négociations.

L’histoire récente du pays indique, pourtant, que la quête d’une issue politique concertée amène les politiciens à déborder des limites imposées par la Constitution. Plusieurs craignent que sans balisage préalable, la recher­che de solution n’entraîne une nouvelle situation institutionnelle de fait, et ne remette en cause le processus électoral. Reste à voir si, après la sommation d’hier, les FDS iront jusqu’à imposer cette balise aux politiciens.

Sécurité renforcée

Le conseil des ministres d’hier a décidé de renforcer le personnel de sécurité des bâtiments publics, suite aux démarches des députés d’opposition pour haranguer les fonctionnaires à suivre leur mouvement. « Des mesures pour assurer la sécurité du personnel seront dorénavant mises en œuvre, parallèlement à la déclaration de ce jour des hauts responsables des Forces de l’Ordre, qui met en garde contre les troubles à l’ordre public et à la paix sociale », rapporte le communiqué de presse de la réunion de l’Exécutif, hier, à Iavoloha.

Garry Fabrice Ranaivoson