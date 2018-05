Ambatondrazaka – Un concert fait trois morts

Une bousculade s’est produite après le spectacle d’Elidiot et Jean Aimé à l’espace Laza Ambatondrazaka. Trois morts et huit blessés sont dénombrés. Un spectacle a viré au drame à Ambaton-drazaka dans la soirée d’avant-hier. Le bilan fait état de trois morts et de huit blessés. Une scène de désolation s’est produite à l’espace Laza Antanifotsy dans la soirée du 1er mai aux alentours de 19 heures, lorsqu’une marée humaine s’est ruée vers la sortie après le concert de Jean Aimé et d’Elidiot, deux artistes connus dans la musique tropicale.

Ecrasés par la foule après avoir trébuché, un garçonnet de treize ans ainsi que deux jeunes femmes, âgées respectivement de vingt et vingt-six ans n’ont pas survécu.

Ce drame est survenu lorsque plus d’un millier de personnes, venues assister au spectacle, se sont bousculées vers le portail de sortie.

Faille organisationnelle

« Une bousculade a saisi l’espace bien qu’aucune situation susceptible de provoquer la panique générale ne se soit produite. Apparemment, les spectateurs étaient tout simplement pressés de regagner leurs foyers respectifs, commettant ainsi l’irréparable en déclenchant une bousculade », confie l’adjoint au chef du commissariat de sécurité publique d’Ambatondrazaka.

En saisissant la balle au bond, il met en avant qu’il a fallu que les éléments des forces de l’ordre sur place bloquent le flux de spectateurs qui se ruaient en masse vers le portail pour dégager les victimes, écrasées sous les pieds des personnes en train d’évacuer les lieux.

Les trois jeunes ayant trouvé la mort agonisaient lorsqu’ils ont été évacués au centre hospitalier d’Ambaton­drazaka. En revanche, les médecins urgentistes qui les avaient pris en main ne pouvaient quasiment plus rien faire lorsqu’il les ont pris en main. Huit blessés ont été également conduits à l’hôpi­tal. Hors de danger, quatre de ces rescapés ont pu regagner leur foyer dans la matinée d’hier. Les médecins les ont autorisés à quitter l’hôpital après évaluation de leur état santé, à l’issue des visites. Quatre de leurs compagnons d’infortune, dont l’état demeure préoccupant, sont toujours placés en observation médicale. Une enquête judiciaire est ouverte afin de déceler des failles au niveau de l’organisation, de déterminer les parts de responsabilité et de prendre des mesures de telle sorte que pareil drame ne puisse plus se reproduire.

Andry Manase