Sinistre à Ampitatafika – Les manifestants ralentissent les sapeurs-pompiers

Un embrasement a secoué Ampitatafika, hier. Ralentis par les manifestations ayant provoqué un tollé à Analakely, les véhicules d’intervention ont eu du mal à progresser.

L’incendie a fait rage à Ampi­tatafika, hier. Dans la matinée aux alentours de 10 heures, une maison en dur a été la proie des flammes. L’embra­sement a dévasté quatre pièces au rez-de-chaussée, avant qu’il ne se propage au niveau supérieur, où deux autres pièces sont parties en fumée avec tout ce qui s’y trouvait. Alerté, le centre des opérations des sapeurs-pompiers à Tsaralalàna a envoyé à la rescousse deux véhicules de secours, dont un fourgon pompe tonne léger et un fourgon d’appui.

L’équipe d’intervention a eu des difficultés à rejoindre le lieu du sinistre. En raison des manifestations survenues sur la place du 13 mai, ayant perturbé la circulation à Analakely et ses environs, les soldats du feu ont eu du mal à se frayer un chemin à travers les longues files d’embouteillage figées en pleine agglomération. Ils n’ont atteint le lieu du sinistre qu’une trentaine de minutes après l’appel de détresse. Une colonne de fumée s’était déjà dressée dans le ciel à leur arrivée et les environs de la maison en feu étaient noirs de monde.

Grave situation

Les riverains venus à la rescousse étaient pantois face aux énormes flammes déferlant jusqu’à l’étage. Impuissants, ils ne pouvaient qu’attendre l’arrivée de l’équipe d’intervention. L’eau qu’ils ont aspergée sur le feu au moyen de tuyau d’arrosage, seau, où autres récipients ne faisait pas le poids face à l’ampleur de l’embrassement.

Les flammes se sont propagées à une vitesse folle. Elles étaient en passe de se répandre sur une maison adjacente lorsque les sapeurs-pompiers les ont stoppées net in extremis.

Au rez-de-chaussée, les personnes frappées par le sinistre ont pu faire sortir à temps des appareils électroménagers et électroniques. C’est à partir de ce niveau que l’incendie s’est déclaré de source auprès de la caserne de Tsaralalàna, mais le mystère est en revanche entier sur son origine.

Les sapeurs-pompiers ont bataillé contre les flammes pendant près d’une heure et demie. Après avoir éteint l’embrasement, ils ont déblayé les cendres et les gravats à la recherche du moindre brasier afin de prévenir toute reprise de feu.

Ampitatafika ne relève pas de la zone d’intervention des sapeurs-pompiers de la commune urbaine d’Antananarivo. Face à la gravité de la situation, la caserne de Tsaralalàna y a dépêché une équipe d’intervention avec toute la logistique nécessaire.

