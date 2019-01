Météorologie – La pluie s’intensifiera dans quelques jours

La saison d’été bat son plein. La direction générale de la Météorologie à Ampandrianomby annonce des précipitations modérées à fortes, la semaine prochaine.

La pluie revient et en grande quantité, en ce début d’année. Du 7 au 13 janvier, le service de la Prévision

météorologique à Ampandria­nomby prévoit l’augmen­tation de la quantité des précipitations, par rapport à cette semaine. Une pluviométrie modérée à forte, dont la quantité pourrait varier entre 100 et 150 mm, est attendue dans plusieurs districts des Hautes terres centrales, durant cette seconde semaine de l’année. Les districts d’Antananarivo, d’Ambohidratrimo, de Manjakandriana, d’Andila­mena, de Tsaratanàna, d’Andramasina, d’Ivohobe, et ceux des régions d’Itasy, du Vakinankaratra, d’Amoron’i Mania, de Haute Matsiatra, sont les plus concernés par cette annonce de la direction générale de la Météorologie.

Dès ce jour, des averses orageuses auront lieu sur une grande partie de la Grande île, y compris Antananarivo. « Seules les côtes des régions Analanjirofo, Est, Vatovavy Fitovinany, Sud-Ouest et Androy, seront privées de pluie. A la place des précipitations, ces zones verront l’alternance du soleil et des nuages », explique un responsable de la direction générale de la Météorologie.

Dangers

Avec ce retour du temps d’averse dans la capitale, on s’attend à la montée des eaux dans les bas quartiers et à la transformation de certaines rues en des lits de rivière. La semaine passée, le niveau de l’eau est monté, après quelques heures de précipitation. « L’évacuation de l’eau est de plus en plus difficile à Antananarivo, notamment, dans le centre-ville. Presque la totalité des canaux sont bouchés. La plupart ne sont pas curés. La multiplication des remblayages et des constructions illicites explique aussi ce problème d’écoulement d’eau. Tant que ces problèmes ne sont pas réglés, la capitale vivra toujours sous l’eau chaque fois qu’il pleut», explique un hydraulicien.

Les habitants des zones élevées à Antananarivo ne sont pas épargnés par le danger de la pluie. Le sol et les rochers qui couvrent les collines de Manjakamiadana, sont déjà altérés. Des accidents comme le glissement de terrain, l’éboulement de rocher, l’effondrement de maison peuvent survenir à tout moment.