Élection présidentielle – Cafouillage entre manifestants et Forces de l’ordre

La tentative de manifestation des partisans de Marc Ravalomanana s’est heurtée à une interdiction ferme. Il s’en est suivi plus de six heures de chassé-croisé avec les forces de l’ordre.

Verrouillage. Comme an­noncé, samedi, les partisans du candidat Marc Ravalomanana ont tenté d’investir, à nouveau, le parvis de l’hôtel de ville d’Analakely, hier. Une manifestation interdite par la préfecture de police qui a fait appel aux forces de l’ordre pour barricader le site.

En guise de vœux du Nouvel An donc, les ultras des partisans du candidat numéro 25 et les forces de l’ordre se sont affrontés dans une longue échauffourée. Durant plus de six heures, les forces de sécurité ont essayé de disperser les résistants avec une pluie de grenade lacrymogène. Les hostilités ont démarré peu avant midi. Une foule de manifestants s’est infiltrée entre les mailles du dispositif mis en place par les Forces de défense et de sécurité (FDS).

En réponse à l’incursion des manifestants donc, les FDS ont lancé une première salve de gaz lacrymogène au milieu du parvis de l’hôtel de ville pour disperser la foule. Les échauffourées ont repris après une accalmie d’une trentaine de minutes. A commencé alors, un chassé-croisé, sur l’avenue de l’indépendance et ses environs, entre les forces de l’ordre et les manifestants les plus ultras.

Changement de ton

Les forces de sécurité ont poursuivi des ultras du camp Ravalomanana jusqu’à hauteur de Soarano, ou encore de l’espace culturel Rarihasina. Quelques barrages de fortune ont été dressés au passage par les manifestants pour ralentir les assauts des FDS. Le centre ville d’Anta­nanarivo était sous-tension jusqu’aux environs de 17 heures 30 minutes. Au final, trois personnes ont été appréhendées.

De prime abord, les partisans de Marc Ravalo­manana pensaient pouvoir réinvestir l’ancienne place du 13 mai, après une négociation avec les forces de l’ordre. Ce fut le cas, samedi. La veille, la préfecture de police a, pourtant, affirmé l’interdiction de manifester. Le durcissement de ton, hier, a ainsi, intrigué.

« Nous avons estimé que les habitants d’Antananarivo avaient le droit de préparer les fêtes dans la quiétude. À Analakely, surtout, il y avait plusieurs personnes qui ont profité des animations foraines. Nous avons alors cédé pour éviter les affrontements. Ils ont, d’autant plus, argué qu’ils n’allaient y tenir qu’un culte religieux. Ce n’est pas du tout ce qui s’est passé, samedi », explique le général Angelo Ravelonarivo, préfet de police, lors d’un entretien téléphonique, hier.

Selon le préfet, après la dérogation de samedi, sa décision d’interdiction est toujours en vigueur. « Après qu’ils ne s’en soient pas tenus à ce que l’on s’est accordés, samedi, il a été décidé d’être intransigeant dorénavant », soutient-il. À l’entendre, il s’agirait, également, « de rappeler qu’il y a des règles qui régissent le pays et des autorités pour les appliquer ».

Le préfet d’Antananarivo indique qu’une contre-manifestation serait en gestation. « Pour éviter un affrontement entre des camps adverses, ou un deux poids deux mesures, je préfère interdire tout simplement toutes les manifestations », déclare-t-il. Le général Angelo Ravelonarivo affirme d’une manière ferme que « le verrouillage prévaudra jusqu’à la proclamation des résultats définitifs de la présidentielle ».

Selon une indiscrétion, cependant, une réunion des responsables des FDS, hier, en début de soirée, aurait acté un changement de programme. Il y aurait été décidé que les manifestants pourraient avoir accès au parvis de l’hôtel de ville. Que la sécurisation des sites stratégiques serait renforcée. Gare aux débordements, toutefois.

« Je ne suis pas au courant de cette réunion, ni d’une telle décision. En tant que responsable local, je suivrai les mesures des entités supérieures », répond le préfet d’Anta­nanarivo. Les partisans de Marc Ravalomanana prévoient de revenir, à Anala­kely, aujourd’hui. Reste à voir comment se présentera le comité d’accueil.