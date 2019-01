Contentieux électoraux – La balle dans le camp de la HCC

Trois-cent cinq. Ce serait le nombre des requêtes en contentieux électoraux reçus par la Haute cour constitutionnelle (HCC). Cette dernière a donné jusqu’à lundi, à 16 heures, comme échéance de délais de dépôt des requêtes, en application du système de délais franc.

Contrairement à ce qui a été annoncé sur le parvis de l’hôtel de ville, samedi, le camp du candidat Marc Ravalomanana, n’aurait déposé que deux-cent quatorze requêtes. Une source au sein de l’entourage du candidat numéro 25 explique que cette réduction conséquente de leur ambition serait parce que « nous avons décidé de formuler nos requêtes par district étant donné l’insuffisance du délai légal et de moyens ».

Selon Radio France internationale (RFI), l’annulation des votes dans plus d’une trentaine de districts serait requise par le camp Ravalomanana. À Jeune Afrique, l’ancienne candidate Fanirisoa Ernaivo déclare

« nous demandons des confrontations de procès-verbaux, des recomptages, des annulations de voix, des annulations de bureaux de vote, mais aussi, l’annulation du scrutin et la déchéance du candidat Rajoelina».

Le camp du candidat numéro 13 aurait, également, déposé des requêtes devant la HCC. Au total soixante-treize doléances dont l’une demanderait la disqualification du candidat Ravalo-manana « pour cause de pression sur les institutions », rapporte Jeune Afrique. Des annulations des voix du candidat numéro 25 dans des bureaux dans des localités des Hautes Terres seraient, aussi, requises par le camp des Oranges.

Des particuliers et des entités de la société civile auraient, également, déposé des requêtes en contentieux électoraux devant la Cour d’Ambohidahy. Cette institution à qui revient, maintenant, la charge de trancher sur ces différentes requêtes, tout en s’attelant à la proclamation des résultats définitifs du second tour de la présidentielle. La loi donne à la HCC, neuf jours, après la publication des résultats provisoires, pour rendre son verdict définitif. En application du système de jour franc, la cérémonie de proclamation pourrait se tenir la semaine prochaine.