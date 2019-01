Administration publique – Les planificateurs mis sur la touche

Inadéquation formation et emploi. Les planificateurs sortant de l’Institut malgache des techniques de planification (Imatep) se sentent à l’écart des travaux administratifs qu’ils sont capables de produire après leur formation. « Les planificateurs sont peu nombreux actuellement. Bon nombre d’entre eux sont partis à la retraite. D’autres ont été nommés à des postes plus élevés. Les planificateurs sont censés occuper des postes relatifs à leur formation. Les employés doivent reconnaître leurs capacités face aux autres employeurs qui n’ont pas suivi cette formation », expliquent Fenosoa Émile Ramarokoto, directeur général de l’Imatep.

La planification prend une importance capitale dans la démarche vers le développement. « Nous ne pouvons pas nous détacher de la planification si nous voulons tendre vers le développement. Une bonne planification ne peut se dissoudre, même après dix ans de conception. Si ce n’est pas le cas, le pays ne peut avancer », ajoute-t-il. Par exemple, l’élaboration du plan sectoriel de l’éducation (PSE) nécessite un planificateur. L’analyse des données en statistique, a permis de mettre en place des plans qui seront utilisés et valables pendant des années. Les planificateurs exécutent et surveillent la bonne marche du plan défini jusqu’à l’évaluation.

À cause de l’importance de la formation des planificateurs, un test de niveau est adressé au postulant. « À l’ouverture de l’école en 1982, nous avons effectué un examen de dossier. Mais depuis quelques années, nous avons opté pour le test car plusieurs fonctionnaires n’avaient pas le niveau requis, exigé par l’école », ajoute-t-il. L’acquisition de compétence au niveau de l’Imatep prévoit une promotion dans le cadre du travail. Les postulants ayant le niveau baccalauréat et de catégorie 2 en fonctionnariat, remontent en catégorie 6 dans la fonction publique. Les niveaux masters II de niveau 4 s’érigent en catégorie 8. Après leurs dures études de deux ans, vingt-cinq techniciens supérieurs de planification et vingt-cinq planificateurs viennent de sortir, le 20 décembre. Chaque ministère existant envoie les personnes qui souhaitent fréquenter l’école.

Ces sortants sont censés apporter un nouveau souffle à leurs ministères respectifs.