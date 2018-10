Sécurité Publique – La police nationale en panne sèche

Cinq litres de carburant par véhicule sont accordés à la police nationale. Un moyen en-deçà des résultats attendus sur la sécurité publique.

Limité. Les usagers vont continuer à payer le déplacement des policiers dans leurs interventions. Le budget annuel consacré au carburant équivaut à cinq litres par véhicule par jour. Lors de l’audition publique organisée par le collectif des citoyens et des organisations citoyennes (CCOC) à Amba­tonakanga, le commissaire Albert Estel Ainanirina, directeur de cabinet du ministère de la Sécurité publique déplore les moyens limités au sein de la Police nationale. « Quelle que soit l’ampleur de notre motivation et de notre volonté, si on n’a pas les moyens, il n’y a pas de résultats », déplore-t-il.

La sécurité des biens et des personnes figure parmi les priorités de l’État en 2018. Une augmentation de 65,7 mil­liards d’ariary a été accordée aux trois ministères en charge de la sécurité. Dans cette optique « l’amélioration et la mise aux normes des différents matériels techniques ainsi que la réhabilitation et la dotation de nouvelles infrastructures sont les premières étapes pour obtenir une qualité de sécurité convenable », rapporte l’exposé de motifs de la loi des Finances rectificatives 2018 concernant le renforcement de la sécurité.

Véritable épine

Toutefois, un crédit de 17 mil­liards d’ariary sur un total général de 7 000 milliards est accordé à la sécurité publique. La priorisation et la répartition des dépenses sont ainsi à reconsidérer.

L’administration publique dépense plusieurs milliards d’ariary chaque année en carburant. Il n’est pas encore possible de s’enquérir des informations concernant l’année 2018. Toutefois, les rapports sur les exercices budgétaires précédents permettent de cerner l’ampleur des dépenses liées au carburant. Dans le rapport sur la loi du règlement 2016 disponible dans le site du ministère des Finances et du budget, la Cour des comptes a émis une remarque selon laquelle « les dépenses relatives au carburant (…) se démarquent des autres dépenses d’achat de biens et services avec un montant de 53 milliards d’ariary ». Avec cette somme, et avec le prix du supercarburant actuel à 4150 ariary, l’administration peut en acheter 12 700 000 litres par an soit environ 35 000 litres par jour.

L’insécurité urbaine et rurale constitue une véritable épine dans les pieds des régimes qui se sont succédé. Malgré les bonnes intentions, les stratégies mises en place n’ont pas donné les effets escomptés. L’insuf­fisance des moyens est un argument classique des forces de l’ordre et le volume du budget consacré à ce domaine renforce cette assertion. À quelques semaines de la session budgétaire à l’Assemblée nationale, les responsables peuvent encore rectifier le tir pour que la sécurité des biens et des personnes soit enfin une réalité.