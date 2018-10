Rallye – CŒUR de France – Hugo Louvel au pied du podium

Hugo Louvel a terminé à la quatrième place de la catégorie R2J et la 24e position du classement général, au Rallye Cœur de France, dimanche dernier.

Pour une première apparition sur asphalte, Hugo Louvel n’a pas démérité. Le cham­pion de Madagascar de slalom a livré une prestation plus que convaincante, ce weekend, au Rallye Cœur de France (Val de Loire).

Au terme des onze épreuves spéciales, d’une longueur totale de 186,46 kilomètres, Louvel et son équipier Alexandre Vida, ont fini à la 24e position du classement général. Ils ont bouclé le parcours en 2h 01min 19,6sec avec leur Ford Fiesta.

Lors de son premier rallye en France, il y a un mois en Lozère, Hugo avait impressionné tout le monde en trustant la troisième marche du podium de la catégorie R2J. Cette fois-ci, il a pris la quatrième place, mais ce n’est que partie remise. Il avait figuré dans le top 3 durant la première journée de samedi.

Mais une sortie de route dans la cinquième épreuve chronométrée lui a coûté sa place sur le podium. Fort heureusement, l’équipe de LTB Motor a travaillé d’arrache-pied pour réparer sa machine dans les temps.

Dimanche, il restait encore quatre spéciales à boucler. Hugo et Alexandre ont cravaché pour essayer de reprendre la P3. Mais à terme, ils ont terminé à environ une minute du podium.

Grosse frayeur

Les trois premières places de la catégorie R2J sont revenues à Franceschi-Manzo (1h 55min 15,6sec), Cartier-Murcia (1h 56min 16,2sec) et Masselin-Chiappe (2h 00min 21,1sec).

Cette première sortie sur macadam a certainement permis au jeune pilote de beaucoup apprendre. « Hugo Louvel et Alex Vida finissent à une belle quatrième place, après leur grosse frayeur de la veille. Une course d’expérience pour son premier asphalte », a publié LTB Motor sur sa page Facebook, à la fin du rallye.

Dans quinze jours, les deux équipiers reprendront la compétition. Ils seront engagés au Rallye Terre de Cardabelles. Hugo retrou­vera alors le revêtement sur lequel il était habitué à évoluer en championnat de Madagascar de slalom et de rallye.