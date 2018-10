Partenariat – Le Fivmpama rejoint « La Cité des Dirigeants »

Le Fivmpama élargit son horizon. Le groupement du patronat vient d’entrer dans le capital de la Cité des Dirigeants.

Jean Claude Ratsimivony, président du Fivmpama, a signé l’entrée du Groupe­ment du Patronat Malagasy dans le capital de la société coopérative d’intérêt collectif réunionnaise, « La Cité des Dirigeants », le jeudi 27 septembre en présence de l’ambassadeur de France, Véronique Vouland-Aneini, et Eric Noitakis, chef de service économique pour Madagascar et l’Union des Comores de l’ambassade de France. La convention cadre a déjà été signée entre les deux organisations en 2017. « Cette collaboration vise à soutenir l’intégration régionale, en mettant les expertises du Fivmpama et celles de la Cité des Dirigeants à la disposition des acteurs économiques de Madagascar et de la Réunion », précise Liva Rabarihoela, directeur exécutif du Fivmpama.

Une antenne à Tana

L’entrée du Fivmpama dans le capital de la Cité des Dirigeants, représenté à cette signature du 27 septembre, par son président Christophe Di Donato, permettra ainsi au groupement de mieux contribuer au développement de filières économiques innovantes à Madagascar, avec l’appui des organes de la Cité des Dirigeants, dont le centre de ressources des expériences et connaissances inédites et innovantes (CRECII), les laboratoires de recherche et d’expérimentation économique Labat et Labfer, ainsi que les Espaces d’intelligence territoriale (EIT). « La société coopérative La Cité des Dirigeants accompagne les acteurs publics et privés à traverser les périodes de transitions territoriales et à se diriger vers de nouveaux modèles de sociétés, en s’appuyant sur les gisements des territoires de l’océan Indien », affiche le site de la société réunionnaise. Une antenne de la Cité des Dirigeants à Madagascar figure dans les perspectives de cette collaboration.

De même que l’ouverture à une formation de haut niveau de dirigeants malgaches au Centre de perfectionnement aux affaires.

Le séjour de Christophe Di Donato, accompagné de Nathalie Rivoalen, DGA du pole humain de la Cité des Dirigeants, s’est achevé par une conférence à l’attention des membres du Fivmpama au Vaniala Antsakaviro, samedi.