Mananjary – Des soins gratuits pour les démunis

Soigner le plus de personnes vulnérables possibles. Tel est toujours l’engagement que portent les missions de l’association « Médecins de l’océan Indien », depuis des années. La population de Mananjary bénéficiera des soins gratuits dans la 63e mission dans la Grande île, a-t-on rapporté lors d’une conférence de presse à Ambohibao, hier.

D’après le docteur Firoze Koytcha, président de l’association, 40% de l’équipe de médecins qui partira à Mananjary sont franco-réunionnais tandis que 60% sont malgaches. Il a poursuivi que certains centre s de santé ne sont plus gérés par un infirmier mais par un médecin-chef dans certaines localités où cette équipe s’est rendue. Pendant dix jours, plusieurs disciplines de la médecine sont prévues.

Soins et formations

Une délégation hospitalière s’occupera des patients au centre hospitalier de Mananjary pour les soins en chirurgie, ophtalmologie, optique, ORL, cardiologie, gastro-entérologie et échographie. Une autre délégation itinérante rendra visite aux malades qui ne peuvent pas se déplacer au centre hospitalier pour les soins

en pédiatrie, chirurgie-dentisterie avec leurs équipes de prothésistes. Des opérations chirurgicales en brousse se feront par ces spécialistes.

Neuf mille personnes ont été soignées lors de leur précédente mission, en juin à Marovoay. Cette fois-ci, l’association compte dépasser ce chiffre. L’objectif est de pouvoir aider plus de dix huit mille personnes, cette année. À part les soins gratuits, des formations seront destinées aux personnels du Centre hospitalier universitaire de Fianarantsoa. Des campagnes d’hygiène bucco-dentaire sont organisées pour les enfants des EPP de Mananjary.