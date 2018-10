Journée mondiale de la traduction – Un café littéraire sur la traduction

Les férus de la littérature se sont donné rendez-vous l’après-midi du samedi à Madagascar Underground à Antsahavola pour marquer la Journée internationale de la traduction.

Cette dernière est prévue pour le dimanche 30 septembre dans le calendrier officiel. Mais pour la disponibilité des intéressés, l’après-midi du samedi a arrangé tout le monde. L’initiative revient à l’association Opération Bokiko, créée par Michèle Rakotoson, qui œuvre pour la littérature et la promotion du livre à Madagascar.

Autour d’un concept de café littéraire, huit personnes ont partagé leurs points de vue sur le processus de traduction, du métier de traducteur, des expériences dans ce domaine, et son lien avec l’art et la culture. La rencontre a été divisée en trois parties.

Allison M. Charrette, une traductrice américaine, est intervenue en premier à côté de Farash, une écrivaine. Elles ont abordé ensemble le vif du sujet en prenant le cas du premier roman malgache que l’Américaine a traduit en anglais. « Naivo, au-delà des rizières » porte ainsi le titre « Beyond the Rice Fields » en version américaine. Les petits détails pour rendre l’œuvre authentique tout en tenant compte de la sensibilité des lecteurs-cibles dans sa nouvelle version ont été abordés.

Puis, Conan, Jao Kely et Tahiry James ont éclairé l’assistance dans l’art du slam qui utilise principalement deux langues pour sa forme d’expression. Ils ont dévoilé leur inspiration pour exceller dans ce domaine.

Tsiky Rabenimanga et Njaratiana Razafimanantsoa, deux écrivaines traductrices ont soulevé l’avenir du métier de traducteur à Madagascar. En tant que traductrices en herbe, elles se sont confrontées aux difficultés de finir leur travail par manque de structures. Seul l’amour de ce métier les anime pour avancer

d’après leur constatation.

Andréa Razafy, la modératrice de cette rencontre enrichissante, a su mettre à l’aise les différents intervenants.

Ce fut un moment de détente et de partage de passion. Les spécialités culinaires de Madagascar Underground ont fait le plaisir des papilles de l’assistance.