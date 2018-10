Cosmétique – Natalie Guichard intensifie ses formations

Nathalie Guichard dispense des formations intensives aux coiffeurs de la Grande île. Les séances sont axées sur les produits qui favorisent la meilleure pousse des cheveux.

Repousser les limites des femmes par rapport à la longueur de leurs cheveux. Tel est l’objectif de la mission que Nathalie Guichard mène auprès des professionnels de la coiffure en s’appuyant sur les bienfaits de la nouvelle gamme de L’Oréal appelée Resistance Extentioniste.

« L’Oréal tient à faire profiter ses nouveautés aux professionnels et à la clientèle malgache. Resistance Extentioniste est une nouvelle gamme de la marque. Elle répare les cheveux longs abimés ou fourchus, de l’intérieur. Après un diagnostic, un service exclusif salon d’une durée de trois mois à raison d’une fois tous les trente jours est nécessaire pour booster la pousse des cheveux et avoir un effet soyeux, après. Mon séjour rentre dans la vision de l’Oréal qui consiste à accompagner les coiffeurs pour mener à bien l’opération avec ces produits », explique-t-elle.

Le salon de coiffure et esthétique Rainbow Beauty sis à Tana Water Front à Ankorondrano a accueilli Nathalie Guichard dans la journée du samedi dernier. « Les dix ans de collaboration de Rainbow Beauty avec L’Oréal nous ont fait profiter de la visite de l’experte. Nous avons une clientèle cosmopolite avec différents types de cheveux et cette nouvelle gamme correspond à leur attente », précise Myriam Berthou, gérante-propriétaire de Rainbow Beauty.

Sublimer la matière

Une bonne trentaine de clientes ont pris rendez-vous afin de bénéficier les conseils de l’experte. Les fourches sur les pointes des cheveux sont leur problème commun. Les personnels du salon s’appliquent en suivant les directives de Nathalie Guichard. « Le bain et les séries de soins Resistance Extentioniste s’opèrent de l’intérieur pour réparer les fibres du cheveu et favorisent le processus de pousse. Avec ces produits on peut facilement avoir un à deux centimètres de pousse par mois», s’adresse-t-elle à l’assistance très attentive.

« L’Oréal est la seule marque à avoir suivi les coiffeurs. On peut maintenant faire confiance à son coiffeur. Il est là pour sublimer la matière et créer un service sur mesure», conclut-elle à la fin de sa démonstration.

Selon cette experte, le cheveu est l’attribut de la femme. Et chaque femme est unique. Parallèlement à cette nouvelle gamme, elle donnera des notions de base sur la coloration ce mardi. Mercredi et jeudi, elle abordera le thème « Comment changer la couleur sur les cheveux déjà colorés ». Les soins professionnels de la marque pour « blondifier », destinés aux cheveux méchés et les blondes seront pour la journée du lundi de la semaine prochaine.