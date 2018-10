Cataclysme – Les feux rasent deux quartiers à Mananjary

Les incendies ont encore fait un important dégât à Mananjary. Trois cent quatre vingt maisons sont parties en fumée.

Nuit tragique dans la ville de Mananjary. Un violent incendie a encore rasé deux quartiers dans ce district, le 30 septembre. C’est une petite ruelle qui sépare les fokontany de Masindrano et d’Ankadin­drano. « Le fait qu’ils sont situés près de la mer a facilité la propagation des feux d’un quartier à un autre. En outre, les cocotiers, également touchés, ont fait répandre très vite les flammes », explique une source, hier. La gendarmerie nationale a dénombré trois cent quatre vingt-cinq habitations consumées et mille cinq cents sinistrés, dans ces deux villages. « Il n’y a eu aucun décès, par contre, nous ne pouvons pas affirmer s’il y a eu des blessés ou non. C’était le chaos total, cette nuit là. Nous n’avons pas pu identifier les blessés », indique une source auprès de la gendarmerie.

Les flammes partaient d’une petite case dans le fokontany de Masindrano, vers 21 heures. « La commune urbaine de Mananjary ne dispose pas de caserne de sapeurs-pompiers », ce sont les « fokonolona » eux-mêmes qui se sont donnés la main pour l’extinction des feux. Des sapeurs-pompiers « appartenant à une association œuvrant » dans cette région de Vatovavy Fito­vinany sont intervenus.

Réclamation

Avec l’intensité des flammes et le manque de moyen, ils ont mis du temps à maîtriser les feux. « Ce n’est que vers minuit que les feux ont été totalement éteints », poursuit la source.

À ce moment là, tout a été déjà réduit en cendres. La grande majorité des cases ont été construites en bois, seules quelques-unes ont été en dur. Les mille sinistrés se répartissent dans plusieurs bâtiments, dans une grande salle de la commune, dans des salles de classe d’une école privée, dans un musée et un temple. Il ne leur reste rien. Beaucoup n’ont pu emporter que les vêtements sur eux lorsque le drame est survenu. « Jusqu’à ce matin (ndlr : hier matin), ces victimes n’ont bénéficié d’aucune aide, alors que la plupart ont tout perdu. Ce qu’ils ont construit des années sont parties en flammes, en quelques heures », précise la source.

Les incendies ont été fréquents à Mananjary, ces dernières années. En octobre 2017, six cents maisons ont été consumées par le feu. En 2016, mille cinq cents personnes n’avaient pas d’abris, leurs villages ont été brûlés. Chaque fois, la population réclame la mise en place d’une caserne de sapeurs-pompiers propre à la commune urbaine. C’est un appel dans le vide. Cette fréquence des incendies sur cette côte sud-est ne semble alerter les autorités compétentes.