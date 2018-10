Boeny – Neuf communes donnent l’exemple

Grâce au Projet d’appui à la performance du secteur public, des communes rurales du Boeny ont pu améliorer leurs infrastructures. La bonne gouvernance est exigée.

Satisfecit.

« Je suis venu pour féliciter les maires des neuf communes dans le district de Mahajanga II, bénéficiaires du Projet d’appui à la performance du secteur public (PASP) à travers le Prodécid via le FDL. Je suis satisfait que vous maîtrisez aussi le budget primitif », s’était réjoui le Premier ministre Christian Ntsay, samedi après-midi à l’hôtel Baobab Tree.

Les chefs des cinq districts dans la région Boeny dont sont issues les neuf communes rurales bénéficiant du Fonds de développement local (FDL) étaient tous présents lors de cette réunion.

Le PASP a octroyé un financement total de douze millions de dollars aux communes pour une période de quatre ans, en vue d’un programme de réforme.

L’amélioration des mécanismes de gouvernance dans le secteur de l’éducation, les grands projets d’infrastructures sur 200 km de pistes rurales, les infrastructures scolaires et équipements, ainsi que le renforcement de capacités des communes et intercommunales figurent parmi les composantes de ces projets. De même, seize infrastructures scolaires de petite taille et des infrastructures intercommunales de taille moyenne, ainsi que le renforcement de capacités des promoteurs sont aussi pris en charge.

Confiance

Les conditions pour bénéficier de ce financement étaient l’existence d’un budget primitif, et du compte administratif.

« Mille communes ont déjà bénéficié du PASP, mille cent vingt-sept projets ont obtenu un financement. Quatorze projets dans les neuf commune rurales de Mahajanga II ont reçu une somme de quinze millions ariary par commune, et 92% des travaux sont achevés », a expliqué le directeur général du FDL

Le maire de Betsako a expliqué que sa commune s’est dotée, entre autres, d’un ordinateur et d’une imprimante grâce au Projet d’appui à la performance du secteur public.

« La bonne gouvernance incite la population à la confiance », a souligné le chef du gouvernement.

Le ministre de la Défense nationale et le ministre de l’Intérieur et de la décentralisation ont accompagné le Premier ministre durant cette visite à Mahajanga, le week-end dernier.