Judo – XXVIIe Tournoi de Capricorne – Capricorne School sur la plus haute marche

Deux clubs du Sud-Ouest, le CCS et le CJC, ont brillé à domicile durant la XXVIIe édition du Tournoi de Capricorne. L’Esca sauve l’honneur d’Analamanga en complétant le podium.

Les judokas de la ligue du Sud-Ouest ont dominé la XXVIIe édition du Tournoi de Capricorne. Ce rendez-vous annuel d’envergure nationale, s’est tenu ce week-end au gymnase couvert de Toliara.

Le club Capricorne School de la ligue hôte se trouve en tête du classement. CCS a remporté vingt médailles d’or, seize d’argent et dix de bronze. Ce club tuléarois a raflé quatre titres chez les seniors hommes, grâce à Bin Abdou Nazir, vainqueur sur Moravily Sebany du CSF dans la catégorie des -60kg, et chez les -66kg, Marco Tolinantenaina bat Francis Joachim Fanomezantsoa du même club.

Deux autres titres chez les lourds, sont arrachés par Bernardin Sergio Karamaly, dans la catégorie des -90kg et André Lovasoa qui a battu Mahatoky Rabemiarana de l’Esca chez les plus de 100kg. Ce club a décroché une médaille d’or chez les seniors dames, signée Alexandrine Norah dans la catégorie des -52kg. Elle a défait en finale, Fanjatiana Andreah de Costem Judo Club (CJC) du Sud-Ouest.

Deuxième meilleur club du tournoi, CJC a, pour sa part, remporté onze médailles d’or, onze d’argent et douze de bronze. Ce club a plutôt brillé chez les jeunes en remportant trois sacres chez les poussines, deux chacun chez les minimes, juniors et cadets et un chez les benjamins.

Sauver la face

Au classement, l’Esca d’Analamanga s’installe sur la troisième marche avec dix médailles d’or, six d’argent et cinq de bronze. Sedra Ranaivoarisoa s’est offert l’unique or chez les seniors, les -73kg. En duel final, il a disposé de Setra Razafialison de CCS. Les autres métaux précieux ont été les cadets, juniors et minimes.

« Nous avions obtenu dix médailles d’or alors que nous n’avions que dix sept judokas, ce qui indique tout de même un taux de réussite plus que satisfaisant… Et l’Esca a sauvé la face de la ligue d’Analamanga », souligne Haingo Rabetafika Rako­tonanahary, président du club.

Trois jeunes combattants de l’Esca sont très techniques et à suivre de près. Deux d’entre eux ont réalisé un doublé, en l’occurrence Rayan Ravelojaona, sacré cham­pion des cadets et juniors 0de -73kg, et Fetra Ranaivoarisoa, champion des cadets et juniors de -81kg. Et dans la catégorie des lourds, Roberto Razakandrandria a remporté le titre de champion des cadets de plus de 81kg.

Un autre club d’Anala­manga, le Judo Club de Saint-Michel, se trouve en quatrième position avec huit ors, huit argents et quatre bronzes. Deux de ces quatre titres ont été arrachés par Tatiana Andrianaivoravelona et Maria Rabearivony, respectivement chez les -48kg et -57kg seniors dames. Les six autres ont été décrochés par les jeunes. Les titres en combats par équipe sont revenus aux clubs locaux.