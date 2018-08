FIER MADA – Les paysans en position de force

La Foire internationale de l’économie rurale de Madagascar (FIER-Mada) connaît du succès à son premier jour. Le monde rural intéresse.

Affluence. Le premier jour de l’événement sur l’économie rurale a été vu une grande affluence, hier, au terrain Maki à Andoha­tapenaka. La vingtième édition de la Foire internationale de l’Economie rurale de Madagascar (FIER-Mada) veut créer plus d’engouement avec ses quatre cents stands. Cinquante demandes de stands ont été déclinées pour une question d’organisation. « Les paysans continuent de croire en l’efficacité de la participation à la FIER-Mada. C’est une grande opportunité de marché mais surtout d’échanges entre les paysans et les consommateurs. L’économie rurale ne concerne pas seulement l’agriculture et l’élevage. C’est toute une chaîne qui se crée et qui a besoin d’être redynamisée », explique Jacques Ramanantsoa, président de l’organisation de la foire depuis vingt ans. Plusieurs exposants indiquent que les commandes qu’ils ont obtenues lors de la précédente foire les ont fait vivre durant toute une année.

Les paysans du Sud de l’île sont particulièrement venus nombreux participer à cette édition, démontrer et chercher des bénéfices dans de nouveaux produits d’agriculture, l’élevage caprin, dans la commercialisation de miel bio à nouveau goût, ou encore dans la transformation du manioc, une activité dans laquelle les paysans d’Androy excellent particulièrement.

« Il est temps de considérer les paysans d’une autre manière. Ce sont des agriculteurs, des éleveurs, des pêcheurs, des formateurs d’organisation paysanne, des riziculteurs et acteurs en tout domaine qui cherchent continuellement des moyens de faire évoluer le monde rural, sans lequel, l’économie en général ne pourrait subsister», avance entre autres Prosper Masindray, paysan représentant de la région Sud-Est.

Informations

Les produits exposés ont en effet évolué en qualité. Les grands programmes tels que Prospérer ou Aropa ont par exemple loué dix stands ou vingt stands pour démontrer les activités menées pour faire avancer le monde rural. « C’est malheureux d’entendre que les paysans n’ont pas changé de mentalité. Beaucoup de paysans sont pourtant conscients de leur position de force ainsi que de leur rôle dans l’économie », a encore indiqué un chargé de programme de développement rural. Deux grandes conférences seront organisées ce jour et demain vendredi pour discuter de l’importance des informations techniques, économiques, commerciales de proximité. « Outre la nécessité de la mise en place des banques de proximité, les centres locaux d’informations sont utiles aux paysans. Des besoins sont non satisfaits en matière d’informations culturelles, environnementales, sur la santé et sur la sécurité », réplique Jacques Ramanan­tsoa, qui s’y connait, étant ingénieur en génie rural. Les paysans ont en effet besoin de savoir combien coûterait un kilo de tomates produit à Tsiroanomandidy, si elles doivent être vendues à Sainte-Marie par exemple. Les conférences-débats discuteront par ailleurs de la complémentarité de l’économie rurale classique avec l’exploitation minière, halieutique et touristique. La FIER-Mada

se tiendra encore jusqu’à dimanche.