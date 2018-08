Exposition – Jo Harimanjato raconte ses « Rencontres »

Un voyage artistique dans l’univers d’un jeune photographe dont la passion n’a d’égal que son talent. «Rencontres» convie le public à percevoir le rapport à soi et la relation à l’autre à travers huit séries de photographies et de vidéos que le photographe Jo Harimanjato a réalisé durant ses études à La Réunion.

C’est à l’Is’Art Galerie Ampasanimalo que le public aura le plaisir de les découvrir à partir de ce jour. Inspiré par les œuvres des photographes américains Nan Goldin et Larry Clark, Jo expose divers portraits resplendissant de vie, de dynamisme, mais aussi illustrant chacun une histoire bien précise. Rentrant dans l’intimité de l’autre, tout en imprégnant chaque photo d’une part de lui-même, Jo Harimanjato immortalise diverses émotions par le biais de son objectif. «Je retranscris dans chaque œuvre, l’adolescence pure d’une vie réelle. Palpitante, parfois sombre et parfois refoulée, mes photos se découvrent sous leur forme brute», souligne le jeune photographe. Une remise en question de ces liens qui unissent chaque individu, «Rencontres» s’ouvre au public ce soir à l’Is’Art Galerie Ampasanimalo, dont le vernissage est à 18h.

Le rappeur Doubl’Enn connu pour ses textes un brin philosophique égayera l’assistance à l’occasion.