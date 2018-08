Examens – Niveau lamentable des candidats au CEPE

Les épreuves d’examen du CEPE se tiendront dans un peu moins de deux semaines. Les candidats sont peu préparés.

Le niveau des candidats des écoles publi­ques à l’examen du CEPE serait catastrophique. «Nous avons effectué un petit test pour évaluer le niveau des élèves de la classe de 7e, cette semaine. Il n’y a eu que quatre élèves sur cinquante qui ont obtenu la moyenne», indique le directeur d’une école primaire publique (EPP) dans la circonscription scolaire (CISCO) d’Antana­narivo-ville, hier. Les deux mois d’école buissonnière, en raison de la grève des enseignants qui ont réclamé l’amélioration de leurs conditions de vie, ont eu un sérieux impact sur la compétence des élèves. «Nous repartons vraiment à zéro. Ils n’ont rien retenu de ce qu’on a appris depuis le début de l’année scolaire. C’est vraiment inquiétant», lance l’enseignante de la classe de 7e d’une EPP dans la CISCO Avaradrano.

Ces candidats sont dans l’impasse. En plus de leur faible niveau, ils vont se présenter à cet examen avec très peu de bagages par rapport aux candidats des établissements scolaires privés. «Le programme n’est pas achevé et nous n’avons plus assez de temps pour rattraper», précisent quelques enseignants d’EPP.

Dates maintenues

Les sujets d’examen ont été élaborés, avant même que la grève ait commencé. Ce qui signifie que les candidats devront se préparer à traiter tout le programme. Ailleurs, les cours n’ont toujours pas repris, comme dans l’EPP Amboniloha et Tsarahonenana, mais aussi dans les régions.

Ils n’ont que douze jours avant le jour J. Les épreuves du CEPE auront lieu le 14 août. «Toutes les dates d’examens sont maintenues. C’est dans l’intérêt des parents d’élève qui ont dépensé une somme importante dans l’enseignement de leurs enfants, après les interruptions successives de l’enseignement, en cette année scolaire», explique Patrice Beatrefina, directeur général de l’Education fondamentale et de l’alphabétisation auprès du ministère de l’Education nationale (MEN), qui promet le bon déroulement des examens. Une réunion entre les responsables du MEN et les écoles privées et confessionnelles s’est tenue, hier, pour discuter d’une possibilité de report des dates d’examen. Mais les seconds n’auraient pas cédé. La réussite de cet examen est, pourtant, l’unique chance pour les enfants issus des familles vulnérables pour aller à un niveau supérieur. Beaucoup de parents n’auraient pas le moyen de scolariser leurs enfants dans les écoles privées, si jamais, ces derniers ratent l’examen du CEPE 6e.