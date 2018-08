élection – Une commission de contrôle des financements de la vie politique

Une nouvelle structure est mise en place pour contrôler le financement des campagnes électorales. L’opérationnalité de cette structure dans les délais prévus est hypothétique.

Acté. La vigilance est de mise pour les trésoriers de campagne. Le conseil des ministres d’hier vient de constater la désignation des cinq membres de la commission de contrôle du financement de la vie politique.

Composé de trois magistrats financiers et de deux experts-comptables, cette structure a comme attribution de « s’assurer de l’accomplissement par le trésorier de compte de campagne de sa mission, du respect de la condition du compte unique et de contrôler la légalité des recettes perçues et le caractère électoral des dépenses effectuées » comme le dispose l’alinéa 2 de l’article 87 de la loi organique relative au régime général des élections et des référendums.

Le calendrier électoral prévoit le premier tour de l’élection présidentielle le 7 novembre. Selon les dispositions de la loi en vigueur, les membres de cette commission siègent pendant une période de quatre-vingt-dix jours avant chaque scrutin. Ainsi, ils entreront en fonction à partir du 7 août pour une durée de neuf mois.

En l’absence de texte régulant le plafonnement des fonds de campagne, cette commission est mise en place dans le but d’assurer la transparence des comptes des campagnes électorales.

Sans budget

Il appartient à la commission mise en place d’effectuer un contrôle à postériori du financement des campagnes électorales. Ainsi, les trésoriers de campagne doivent fournir les pièces justificatives des recettes et les dépenses effectuées par les candidats depuis le 7 février d’autant que la loi en vigueur exige le compte de campagne et les états financiers retraçant les recettes perçues et les dépenses engagées ou effectuées pendant la période de six mois précédant le premier jour du mois du scrutin de l’élection, et jusqu’à la date du dépôt du compte de campagne.

Les membres de cette commission de contrôle auront fort à faire pour scruter les pièces comptables de six mois de recettes et de dépenses de chaque candidat. Compte tenu les délais fixés par la loi, ils disposent de trois mois au maximum après le dépôt des comptes de campagne par les candidats.

L’opérationnalité de cette nouvelle structure à la date prévue par la loi lève des doutes.

Outre la nécessité de mise en place d’un secrétariat technique, le budget de fonctionnement de cette structure est dans la conjecture. L’article 90 de la loi sur le régime général de l’élection et des référendums dispose que le fonctionnement de la Commission de contrôle du financement des élections est pris en charge par le budget de l’État.

Toutefois, ni la loi de finances initiale, ni la loi de finances rectificative ne mentionne une ligne budgétaire relative à cette structure. À titre d’illustration, il a fallu plus d’une année et demie après sa mise en place pour que la Commission nationale indépendante des droits de l’Homme (CNIDH) ait obtenu son budget de fonctionnement. Ainsi, les bonnes intentions risquent d’être annihilées par le budget.