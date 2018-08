Concert – Gilita Be dit tout à la guitare

Dernière ligne droite avant de conquérir la scène ce week-end. La troupe de «Gilita be» a clôt sa répétition générale hier.

Surprenant, c’est le mot d’ordre que ce joli bouquet d’artistes qui sublimera la scène du palais des Sports et de la Culture Mahamasina ce 5 août, scande à l’unisson. De belles surprises sont en effet au rendez-vous pour «Gilita be» organisé par Gasy Events. Ils ne le diront jamais assez, plus qu’un concert, c’est tout un spectacle fraternel et chaleureux qui s’offrira au public dès que 15h sonnera ce dimanche. Avec au programme tout un florilège d’interprétations et d’émerveillements musicaux, le tout aux rythmes des accords de chacun à la guitare. Liva Raman­dratosoa, responsable au sein de Gasy Events confie «Ce n’est pas une mince affaire de rassembler un aussi beau monde sur la même scène, mais leur amour commun pour la musique et la guitare les a réunis. Ensemble, ils promettent d’éblouir les oreilles des mélomanes en revisitant, d’une manière inédite à chaque fois, les plus grands tubes de la musique malgache». En outre, le public en prendra plein les mirettes également, puisque Gasy Events assurera aussi une mise en scène particulière pour ce «Gilita be».

Passion et fraternité

C’est au restaurant Telozoro Andrefan’Ambohijanahary que Benny, Bebey, Luc, Mahery, Rija Ramanan­toanina, Lilie, Inah, Nini Kolibera, Samoela, Gothlieb, Fara Gloum, Tselonina, Davis, Jovin, Kiady et Njila se sont retrouvés pour la répétition générale de «Gilita be» hier après-midi. Tselonina affirme: «Vous serez surpris de voir ce que l’on vous réservera pour l’occasion. C’est beau, c’est harmonieux et surtout c’est enivrant d’amour, ainsi que de poésie. On bercera les mélomanes de tous âges de nos

mélodies à la guitare». La chanteuse Inah de rajouter «C’est un privilège que de partager la scène le temps d’un concert d’une telle envergure avec ces artistes talentueux. Je suis moi- même surpris de voir le résultat et j’ai hâte que le public le découvre aussi». Crooner incontournable, Rija Ramanantoanina rajoute «On a fait preuve de créativité pour mieux faire conjuguer nos visions sur chaque chanson. Des chansons qui rendront nostalgiques les plus grands et qui surprendront à coup sûr les plus jeunes d’entre nous».