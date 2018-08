Commerce – L’économie bleue et l’industrialisation à encourager

Pour service rendu. Sindiso Ndema Ngwenya, Secrétaire Général sortant du Marché Commun de l’Afrique Orientale et Australe (COMESA) a martelé, hier, lors de son élévation au titre de commandeur de l’ordre national malgache, que le pays est en bonne voie en ce qui concerne le développement mais qu’il est impératif que la croissance enregistrée soit de nature la plus inclusive possible. « L’économie bleue ainsi que la promotion de l’industrie doivent devenir le cheval de bataille de la Grande île afin d’arriver à une réelle réduction de la pauvreté », explique le secrétaire général sortant. Selon lui, le fait que le taux de croissance soit passé de 3,1% en 2016 à 4,3 % en 2017 est déjà un indicateur positif. Toutefois un taux de croissance économique à deux chiffres doit être la prochaine étape à atteindre pour le pays. « Pour ce faire, l’incitation des investissements directs étrangers dans ces deux secteurs clé est particulièrement encouragée à l’instar de l’appui et le partenariat de la banque du COMESA », rajoute-t-il. Des recommandations que le secrétaire général sortant lance aux autorités compétentes.