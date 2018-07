Terrorisme – Naïl Varatchia encourt 10 ans de prison

Après appel du premier jugement de 7 ans d’emprisonnement prononcé en juin 2017, le parquet a été plus sévère dans ses réquisitions à l’encontre du prédicateur réunionnais.

Lors du second procès à Paris, jeudi, 10 ans ont été demandés. La cour rendra sa décision le 4 octobre prochain. On est habitué à entendre des personnes nous dire qu’elles ont été embrigadées sur internet. Mais dans ce dossier, on a un nom. Naïl Varatchia est le maître à penser, celui qui distille les théories djihadistes, celui qui recrute et celui qui envoie des combattants en Syrie et en Irak. En cela, le parquet ne peut adhérer au premier jugement qui a été prononcé à son encontre. Son rôle est prépondérant et cela mérite la peine maximale, à savoir 10 ans de prison, assorti d’une période de sûreté des 2/3.

Au terme d’un réquisitoire particulièrement sévère à l’encontre du prédicateur réunionnais, l’avocate générale a asséné un véritable coup de bambou, hier, à la cour d’appel de Paris. Elle s’est même emmêlée les pinceaux en affirmant que, en première instance, le parquet avait déjà requis cette peine maximale alors que, en juin 2017, l’accusation avait réclamé une condamnation à 8 ans. Sanction qui avait finalement été ramenée à 7 ans avec, déjà à l’époque, une période de sûreté des deux tiers de la peine.

Dangerosité

Une erreur d’emblée rectifiée par la défense, assurée par Me Normane Omarjee, mais qui ne change rien au sentiment de Naïma Rudloff, magistrate considérée comme l’un des piliers de la lutte antiterroriste, notamment pour avoir assuré l’avocate générale, lors du procès Mérah. Entre 2013 et 2015, M. Varatchia a été le meneur d’un groupe d’embrigadement dont sept élèves sont partis sur les zones de combat. Trois ont pu être stoppés mais quatre y sont parvenus. Et deux y sont allés avec leur compagne. Naïl Varatchia les a bien incités à le faire et avait, lui aussi, le projet de se rendre en Syrie lorsqu’il a été interpellé. Même s’il s’en défend, des éléments attestent que cet homme a été un recruteur pour des organisations terroristes. Les différents témoignages sont formels concernant son influence. Et j’estime qu’il présente encore une certaine dangerosité car, même en détention, il a encore tendance à se mettre au dessus des autres. Il est intelligent et se pose en enseignant et même en prédicateur auprès des autres détenus.

Escorté de trois gendarmes encagoulés et en tenue d’intervention, Naïl Varatchia n’a pu cacher un certain agacement à l’entente de ces propos. Jugé pour la deuxième fois, le jeune Dionysien, 24 ans, est apparu avec le visage marqué.

Cheveux bruns désormais mi-longs, T-shirt bariolé, il est resté silencieux mais ses hochements de tête comme son regard, comme son sourire désabusé, étaient des plus évocateurs. Depuis son arrestation et son inculpation pour association de malfaiteurs, en lien avec une entreprise terroriste et apologie du terrorisme, le Réunionnais a l’impression de ne pas être entendu par la justice.

