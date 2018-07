Présidentielle – Dama officialise sa candidature

Les candidats à la prochaine présidentielle commencent à se manifester. Le chanteur Dama a officialisé sa candidature, soutenu par ses partenaires de scène, samedi.

Un candidat antisystème. C’est anisi que Zafimahaleo Rasolofondra­solo, dit Dama, se présente à la course à la magistrature suprême. Une intention de s’aligner à la ligne départ pour briguer le siège d’Iavoloha, que le leader du groupe Mahaleo a officialisé lors d’un meeting sur le terrain de l’ESCA Antani­mena, samedi.

« J’entends vos appels à ma candidature pour la présidentielle. Je vous en remercie », déclare Zafimahaleo Rasolofondrasolo, durant sa prise de parole. Ceci pour expliquer que sa prétention à la présidentielle aurait été poussée par les appels de ses collaborateurs, par les personnes qu’il a rencontré durant ses voyages dans tout le pays.

Elu député à deux reprises, en 1992 et 1996, Dama est, également, sociologue de formation. Il s’est surtout fait un nom comme leader du groupe Mahaleo et par ses chansons à texte engagées. Dans son allocution, samedi, il a, justement, souligné que le répertoire de son groupe est inspiré des faits sociopolitiques et économiques nationaux.

Redevabilité

Pour démontrer qu’il n’est pas juste un artiste, le candidat annoncé plaide, « ce n’est pas maintenant seulement que j’analyse les affaires nationales. Je le fais depuis presque quarante-cinq ans. J’ai toujours motivé les Malgaches à prendre en main le développement de leur lieu de vie », ajoute-t-il. Dans la prochaine course à la présidentielle, Dama s’aligne à la ligne de départ sous l’étiquette de l’organisation « Valimbabena », traduit librement en redevabilité.

Une entité qui fait écho au livre qu’il a écrit en 2013 « Antso valimbabena atao amin’ny mpiara-belona ho an’i Madagasikara ». Un ouvrage qui appelle les acteurs de la société à faire preuve de redevabilité envers la patrie.

« C’est ma redevabilité envers vous les Malgaches, mais aussi, envers notre patrie », soutient le porte-étendard de « Valimbabena ».

Présentant une ébauche de son programme, Zafima­haleo Rasolofondrasolo, affirme son intention de « rompre avec le système d’appauvrissement qui a miné Madagascar depuis des décennies avec, notamment, des pratiques politiques exécrables et une concentration des pouvoirs au sommet de l’État ». Il prône, aussi, l’implication de tous, sans exclusion, même des étrangers, pour le redressement aussi bien du monde rural qu’urbain.

L’éducation de la population axée sur le concept « Valimbabena », ou encore la préservation et la réhabilitation de l’environnement figure, également, parmi ses axes prioritaires. Dama table, par ailleurs, sur la mise en place d’un cadre sociopolitique, économique et culturel approprié et sécurisé pour permettre l’engagement de chacun « afin de s’épanouir, entreprendre, réaliser ses projets et exercer ses libertés et

ses droits ».