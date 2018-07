Handball – CCCOI – Quatorze équipes en lice

Madagascar abritera la Coupe des clubs champions de l’océan Indien de handball, fin novembre. L’AHBOI a procédé à la première réunion de préparation ce samedi.

À six mois de la XVIIIe Coupe des clubs cham­pions de l’océan Indien (CCCOI), l’Association de handball de l’océan Indien (AHBOI) a tenu ce samedi, au Palais des sports à la réunion de préparation de cette joute régionale.

Elle a été dirigée par Hairoudine Anzizi, le président de l’AHBOI, également président de la Ligue mahoraise de handball. Trois îles membres y ont été représentées, en l’occurrence Mayotte par son président, La Réunion par le trésorier de l’association et, bien sûr, Madagascar par le président de la Fédération.

La version 2018 de la CCCOI se tiendra du 26 novembre au 2 décembre, entre les premier et deuxième tours des élections présidentielles. « Nous avons discuté de tout ce qui est organisation, que ce soit technique, matériel ou financier… et aussi prévoir comment l’association pourra accompagner le pays hôte dans l’organisation », souligne Hairoudine Anzizi.

Cette réunion sera désor­mais maintenue tous les ans à six mois de la CCCOI selon le numéro un de l’association.

La formule de compétition, le tirage au sort et la répartition en poules ont été déterminés durant cette réunion. Vu les pays membres que sont La Réunion, Mayotte, Maurice, les Seychel­les et Madagascar, quatorze équipes sont engagées chez les hommes et quatorze également chez les dames.

Pays hôte

Le pays hôte et celui champion auront le droit de présenter deux formations. « Les équipes engagées seront réparties en deux poules et le pays hôte complète le groupe afin d’équilibrer le nombre des composants », précise le président de l’Association. Les clubs champions et vice-champions des cinq îles de la région seront attendus dans la capitale malgache fin novembre.

« Madagascar sera représenté par les clubs champions et vice-champions nationaux dans cette version 2018… Et les classés troisièmes pourront compléter le gap dans les groupes », indique le président de la Fédération malgache de handball, Fidel Razafin­tsalama. « Nous avons justement programmé les cham­pion­nats nationaux du 26 octobre au 4 novembre, ainsi les clubs champions auront un mois de préparation avant la coupe de l’océan Indien », précise-t-il.

« Dans l’objectif de promouvoir un peu plus le handball féminin, nous recommandons à tous les pays membres d’envoyer au moins une arbitre pour officier cette joute régionale… Et nous allons désormais récompenser les meilleur(e)s joueurs et joueuses à partir des demi-finales », informe le président de l’AHBOI sur les innovations de cette version 2018.

D’autres activités dans le cadre des échanges culturels marqueront la semaine de la CCCOI, outre la compétition sportive, car des stands d’informations et de produits artisanats seront installés au Palais des sports.

Répartition des groupes

Hommes

A : Mada 2, Tamponnaise HBC de La Réunion, Maurice1

B : Mada 1, JSB de La Réunion, TC Boeni/Tsimkoura de Mayotte

Dames

A : Saint-Pierre de La Réunion, Mada 1, Duranta Brothers des Seychelles, Maurice 1

B : Châteaux-Morange de La Réunion, Mada 2, Tsingouni/Combani de Mayotte