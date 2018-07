Football – THB Champions League – Carton plein pour Fosa Juniors

Fosa Juniors Boeny termine avec le meilleur bilan de la phase 1, soit cinq victoires en cinq matches, avec notamment un succès de prestige sur la CNaPS Sport, hier à Mahajanga.

Cinq sur cinq pour Fosa Juniors, dans le groupe A de Mahajanga.

Le champion du Boeny a conclu la première phase de la THB Champions League avec un cinquième succès en autant de rencontres, hier au stade Alexandre Rabemananjara de Maha­janga. Une victoire de prestige sur la CNaPS Sport d’Itasy (2-0), quintuple tenante du titre.

Les deux clubs étaient déjà assurés de se qualifier pour la deuxième phase depuis vendredi. Fosa Juniors a également enregistré le meilleur bilan, soit dix-neuf buts inscrits et un seul encaissé.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer durant la première période. Il a fallu attendre l’heure de jeu pour voir la première réalisation, œuvre de Baggio. Un quart d’heure plus tard, Dax a parachevé le succès des siens en inscrivant le but du break, pour porter le score à deux buts à zéro.

Au terme de la cinquième et dernière journée de cette première phase, les trois formations qualifiées pour la phase 2 dans ce groupe A sont Fosa Juniors de Boeny, CNaPS Sport d’Itasy et TAM Port Bergé de Sofia.

Nul d’Elgeco

Pour sa part, Elgeco Plus a terminé la P1 sur un match nul avec le FC Rabaza d’Atsimo-Atsinanana (1-1), dans le groupe C d’Antsirabe. Un résultat sans conséquence, puisque le champion d’Ana­lamanga était déjà assuré d’aller en P2. Il sera accompagné de Jet Mada d’Itasy et du FC de Vakinankaratra.

Du côté du groupe B de Tsiroanomandidy, les trois clubs qualifiés sont l’Ajesaia de Bongolava, le FCA d’Alao­tra-Mangoro et le MTM de Melaky. Et enfin, dans le groupe D de Toliara, les trois premières places sont revenues au 3FB d’Atsimo-Andrefana, Fils d’Eléphant d’Anosy et Akon’Amba­tomena de Haute Matsiatra.

La compétition se poursuivra dans une dizaine de jours. La deuxième phase s’étalera plus précisément du 13 au 22 juillet.