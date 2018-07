Danse Hip Hop – La création « H’Omba » relate les faits quotidiens

L’Institut Français de Madagascar a présenté cette création de la compagnie Up the Rap, ce weekend. Dans un costume de politiciens, costard et cravate, les cinq grands garçons adeptes de danse hip hop parodient la mauvaise image de guerre de pouvoir, pour commencer leur création dénommée « H’Omba » et présentée en deux séances, le vendredi 29 juin soir et le samedi 30 juin dans l’après-midi, à l’Institut Français de Madagascar.

Avec quatre tabourets, Ange Patrick Rehava, Jean Jacques Razafindrakoto, Rivellino Rodolphe Rakotoarisoa, Heriniaina Frédéric Razakolona, et Angéluc Rehava se disputent pour avoir chacun une place pour dominer le reste du groupe. Dans un style associant une expression corporelle, énergie et figures de la danse urbaine, ils ont su divertir avec humour, l’assistance. Ce tableau trouve son originalité sans aucune musique, dans plusieurs tranches. Puis, les lumières changent pour entretenir le suspense.

Le « Beko » s’exprime dans un langage étrange pour incarner la vie de clan dans un paysage de banlieue. Des mimes joués à la lueur des torches, jusqu’à faire peur, illustrent la coupure de courant qui devient une habitude dans la vie urbaine, dans une séquence de cette création. Le cri des receveurs de taxi-be, les colporteurs de rue, le bruit d’une voiture heurtant un passant sont les éléments qui composent la suite d’une chorégraphie dynamique. La bande a même trouvé le moyen de dénoncer la corruption dans son tableau. À un moment donné, un fond blanc se déroule sur la scène pour projeter une série de photos souvenirs du défunt Rudi, un membre cher à la compagnie. Un passage très touchant qui marque qu’il reste dans le cœur de ses camarades. Puis, le spectacle continue avec vigueur. Énergie, lenteur et fluidité se conjuguent pour donner plusieurs figures avec précision. L’ensemble dure presque une heure. La compagnie Up the Rap a su exprimer son ressenti dans « H’Omba ».

Hip hop revisité

Up the rap réaffirme sa volonté d’être authentique dans sa création chorégraphique. « Je trouve amusant le passage où ils incarnent la guerre du pouvoir. Le hip hop est bien plus qu’une simple danse urbaine, dans ce cas. Il y a de la sensibilité dans sa création. Son esprit d’équipe est très fort. Rudi tient encore une grande place dans la compagnie. C’est émouvant », commente Lomelle, une femme dans le public.

À travers « H’Omba », les danseurs intègrent les gestuelles du hip hop, revisitées par la culture malgache. Une écriture chorégraphique singulière.