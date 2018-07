Crash sur la RN1 – Quatre morts dans une cargaison humaine

Un car transportant une cargaison humaine est tombé dans une rivière à Imerin-tsiatosika. Une soixantaine de blessés est dénombrée en plus de quatre morts.

Émoi et désolation sur la route nationale numéro1. Des corps gisant autour d’un car réduit en amas de ferrailles inextricables, des rescapés se trouvant entre la vie et la mort désincarcérés des entrailles du véhicule écrasé. Pleurs, cris de détresse et sanglots jaillissent au milieu de cette situation de panique et de sauve-qui-peut. Ces scènes de désolation se sont emparées d’Andranomena Imerintsiatosika dans la matinée d’hier, lorsqu’un poids-lourd, aménagé en véhicule de transport en commun, a fait un plongeon sous un pont. Le drame est survenu aux alentours de 8h30. Quatre morts sont dénombrés, dont deux hommes, une femme, ainsi qu’une adolescente de quatorze ans. Les trois adultes ayant péri sont en revanche âgés respectivement de quarante-six, trente-six et trente-deux ans. Le plus jeune était au volant de l’autocar lorsque le pire s’est produit. Cinquante-huit blessés sont, par ailleurs, répertoriés. Quarante-trois sont admis à l’hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona et quinze au centre hospitalier d’Arivonimamo.

Le drame est survenu au point kilométrique 39+800.

«Le véhicule était plein à craquer lorsque nous avons quitté le stationnement à Anosizato en début de matinée vers 7h30. Nous étions en route pour Manalalondo lorsque la mort nous attendait à l’approche du pont d’Iombifotsy. A l’entrée, deux zébus ont subitement traversé la route. Le chauffeur a tenté de les esquiver dans une manœuvre désespérée, au point de commettre l’irréparable en précipitant le véhicule dans la rivière», se désole Germain Andriamahefa, un des survivants de cette sortie de route avec de lourdes conséquences. Cet adolescent de dix-sept ans s’en était sorti avec une fracture de l’avant-bras et une clavicule disloquée.

Le constat effectué par la compagnie territoriale de la gendarmerie nationale à Arivonimamo révèle que le car roulait à tombeau ouvert, et a chuté sur une hauteur d’environ une vingtaine de mètres en s’abîmant dans la rivière.

Horreur

Les circonstances de l’embardée sont des plus terrifiantes. La cabine du camion Mercedes Benz, impliqué dans cet accident est méconnaissable comme si toute la partie avant avait été atomisée.

«La cabine est entrée en plein dans le lit de la rivière à une vitesse effrayante. L’ensemble du véhicule s’est ensuite renversé pour atterrir les quatre roues en l’air. La remorque a été écrasée sous son propre poids, piégeant ainsi les passagers à l’intérieur. Une couche d’huile moteur noirâtre couvrait la rivière lorsque j’ai réussi tant bien que mal à me hisser à travers une vitre brisée. Un zébu mort gisait tout à côté tandis qu’un deuxième se trouvait encore sur la route», relate, quant à lui, Evariste Tojoniaina Rafalimanana, un autre survivant, placé en observation médicale à l’hôpital d’Ampefiloha.

Le fokonolona, ainsi que la gendarmerie ont eu fort à faire pour secourir les victimes. Une meute de gaillards se sont mis à plusieurs pour soulever l’épave et s’assurer qu’il n’y avait plus une seule personne en dessous.

«Il nous a fallu réquisitionner plus d’une dizaine de véhicules venant des deux sens pour l’évacuation des blessés», explique le commandant de la compagnie territoriale de la gendarmerie nationale à Arivonimamo.

Une nuée d’individus emportés par la panique, ne sachant plus à quel saint se vouer, a envahi l’hôpital d’Ampefiloha, hier. Ces proches et amis des rescapés se sont entassés devant le service des urgences, rendant ainsi la tâche encore plus difficile pour l’équipe médicale déjà débordée.