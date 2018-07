Administration – Le Premier ministre affirme son intransigeance

En tournée dans le Menabe, le chef du gouvernement martèle son intransigeance sur la neutralité

et la coordination de l’administration. L’accent est, aussi, mis sur la sécurité.

Ferme. En visite à Belo-sur-Tsiribihina et à Moron­dava, durant le week-end, Christian Ntsay, Premier ministre, a réitéré sa consigne sur la neutralité de l’administration. Un point sur lequel, le chef du gouvernement insiste, visiblement, lorsqu’il fait face aux responsables déconcentrés.

Tout représentant de l’État devra observer l’obligation de neutralité, surtout, durant le processus électoral, martèle le chef de l’administration. Pour bétonner ses affirmations, le Premier ministre soutient qu’il donne un mois, à tous les responsables pour rétablir les plaques rouges sur tous les véhicules administratifs. Une des mesures inscrites dans le programme d’exécution de la Politique générale de l’État (PGE), présenté devant le Parlement, jeudi.

Lors de son grand oral devant l’Assemblée nationale et le Sénat, le locataire de Mahazoarivo a soulevé l’exemple du retour à la plaque rouge, comme l’une des manières de lutter contre la gabegie dans l’usage des deniers publics. Une des règles administratives qui est tombé en désuétude au fil des années, facilitant le détournement des véhicules étatiques et administratives par leurs utilisateurs.

Il y a, aussi, l’usage à des fins personnelles de ces biens publics. Dans le Menabe, le Premier ministre souligne la remise au goût du jour des plaques rouges comme une des balises de la neutralité de l’administration durant le processus électoral.

Synergie

La Constitution exige de l’État qu’il garantit la neutralité politique de l’administration, des Forces armées, de la Justice, de la police, de l’enseignement et de l’éducation. Bien que la loi organique sur le régime général des élections reprenne le même principe, à son article 227 autorise les membres de l’administration publique à participer aux propagandes en dehors de ses heures de service.

Comme l’a souligné un député, jeudi, le retour à la plaque rouge permettra d’iden­tifier ceux qui usent des biens publics durant la campagne électorale. À Antsiranana, il y a quelques jours, le chef du gouvernement a brandi le limogeage comme sanction encouru par ceux qui ne respecteront pas la neutralité de l’administration. Reste à voir comment le locataire de Maha­zoarivo compte faire le suivi de l’application de ses directives.

Christian Ntsay a, par ailleurs, profité de sa rencontre avec les responsables déconcentrés dans les villes qu’il a visité pour mettre l’accent sur la coordination des actions administratives. « Je ne veux plus entendre que des chefs de région et des préfets ne s’entendent pas, ou encore, que des chefs de districts ne suivent pas les consignes des préfets », déclare le Premier ministre, avec à ses côtés les ministres de la Défense nationale, de l’Inté­rieur, et le secrétaire d’État à la gendarmerie nationale.

Le manque de synergie entre les différents de l’administration, notamment, des entités déconcentrées et décentralisées est une des causes de l’application bancale des réformes martelées par l’État central. Ce manque de synchronisation des actions et des prises de décision entraine, notamment, des conséquences délétères en matière de lutte contre l’insécurité.

Les responsables locaux des Forces de défense et de sécurité (FDS), déplorent, dans certaines zones des failles dans le leadership des représentants de l’État. Ces derniers président, pourtant, les Organes mixte de conception (OMC), où se décident les mesures relatives à la sécurité et l’ordre public. « Les FDS sont des outils à la disposition des autorités civils », rappelle, fréquemment, le général Béni Xavier Rasolo­fonirina, ministre de la Défense nationale.

Obligation de résultat

En partie, l’escapade du locataire de Mahazoarivo dans le Menabe sert à affirmer l’autorité étatique face à la recrudescence de l’insécurité dans cette région, mettant à mal le tourisme. « Il a été ferme en soulignant que désormais, la vindicte populaire ne sera plus tolérée », rapporte le communiqué de presse de la primature. Le numéro deux de l’Exécutif exige, toutefois, des résultats de la part des responsables.

Le communiqué de presse ajoute que « chaque cas d’acte de banditisme sera relevé, afin que le contrôle et l’évaluation des responsables concernés puissent se faire, et ce dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions. L’État s’engage à fournir les moyens y afférents ». Aux opérateurs touristiques, le locataire de Mahazoarivo, crie haro contre « la concurrence déloyale », et requiert une coopération en ces temps difficiles. Charge à Brunel Razafitsiandraofa, ministre du Tourisme, qui a fait partie de sa suite, d’amener les opérateurs à privilégier la collaboration.