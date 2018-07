Accident à Arivonimamo – Le couple présidentiel au chevet des victimes

Pris en charge. Hery et Voahangy Rajaonarimam­pianina viennent à la rescousse des victimes de l’accident de circulation qui s’est produit sur le pont d’Andranomena Arivoni­mamo, hier matin. En mission à l’étranger, ils ont

envoyé l’équipe des affaires sociales, dirigée par Richard Ramamonjiarivelo, directeur des Affaires sociales auprès de la Présidence de Madagas­car, pour prouver leur compassion aux blessés et présenter leurs condoléances aux familles des décédés, au service des Urgences du centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianava­lona (CHU JRA), hier, dans l’après-midi.

Durant cette visite, cette délégation a annoncé que le coupe présidentiel s’occupera entièrement du traitement de tous les blessés et a offert 300 000 ariary à chacun d’entre eux. Les familles des personnes décédées ne sont pas en reste. Elles ont reçu 500 000 ariary, chacune, et le chef d’État et son épouse ont promis de prendre en charge les dépenses durant les funérailles. Beaucoup sont venus apporter leurs aides aux victimes, à savoir, des politiciens, des représentants de ministère.